La socialista Pilar Bernabé mintió: se matricula para terminar la carrera que el PSOE dijo que tenía

Se pilla antes a un mentiroso que a un cojo.

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana y candidata socialista a la alcaldía de Valencia, Pilar Bernabé, ha vuelto a las aulas de la Universidad de Valencia. Se ha matriculado en dos asignaturas de Filología Hispánica para intentar completar una carrera que el PSOE presentó como ya finalizada… hasta que fue cazada.

El escándalo estalló en abril de 2025. Tras el Congreso Federal de Sevilla, la página web oficial del PSOE incluía en el perfil de Bernabé la siguiente frase: “licenciada en Filología Hispánica y Comunicación Audiovisual por la Universitat de València”. La información se mantuvo pública durante semanas. Sin embargo, cuando medios y la oposición empezaron a verificar los datos, se descubrió que la dirigente no había terminado ninguna de las dos titulaciones. Solo las había iniciado años atrás.

Ante la evidencia, el partido se vio obligado a modificar de urgencia el currículum. La referencia a “licenciada” desapareció y fue sustituida por una versión mucho más modesta: “inició sus estudios en Filología Hispánica y Comunicación Audiovisual”. La dirección socialista intentó minimizar el asunto y lo atribuyó a “un error sin mala fe” provocado por las prisas. Bernabé, por su parte, se desentendió y afirmó que ella “jamás” había mentido.

El Partido Popular no aceptó la explicación y pidió su dimisión. Consideraba que no se trataba de un simple error de redacción, sino de un intento de adornar el currículum de una dirigente que ocupaba cargos de máxima relevancia: secretaria de Igualdad del PSOE a nivel federal y delegada del Gobierno. La polémica se prolongó durante meses y dañó la imagen de Bernabé, que siempre había mantenido en los documentos oficiales de la administración una versión más prudente: que compaginaba su trabajo con los estudios, sin afirmar que los hubiera concluido.

La socialista busca limpiar su imagen

Más de diecisiete meses después de ser cazada, Bernabé ha decidido actuar. Según fuentes consultadas, se ha matriculado en dos de las asignaturas que todavía le faltan para completar el grado de Filología Hispánica. Las materias exigen asistencia presencial obligatoria. Además, deberá presentar el Trabajo de Fin de Grado.

Asiste a clase con discreción y que ha priorizado esta carrera, dejando de lado por el momento Comunicación Audiovisual. La decisión llega en un momento políticamente delicado. Bernabé prepara su candidatura a la alcaldía de Valencia para las elecciones de mayo de 2027 y necesita limpiar cualquier sombra sobre su trayectoria. El regreso a la universidad se interpreta como un intento de cerrar el círculo abierto cuando el PSOE se vio forzado a corregir su biografía tras ser descubierta la incongruencia.

Desde el PP, el portavoz en las Cortes, Nando Pastor, ha reaccionado con dureza: “Estudiar nunca es malo, pero engañar sobre los estudios sí lo es”. Para la oposición, el hecho de que ahora se matricule solo confirma que durante mucho tiempo se presentó como licenciada sin serlo.

Bernabé, mientras tanto, mantiene silencio público sobre el asunto y sigue combinando sus responsabilidades institucionales con las clases. Es improbable que obtenga el título antes de las municipales, pero el gesto busca transmitir que, esta vez, sí quiere terminar lo que el partido en su día le atribuyó como ya acabado.