Un policía fulmina el numerito de Irene Montero cuando saca la carta de eurodiputada: «¡Es como el resto!»

Patetismo nivel Podemos.

Irene Montero se encuentra en modo campaña electoral y, para ello, ha intentado sacar tajada del penoso desahucio de una mujer de 87 años montando un numerito populista frente al cordón policial. Sin embargo, le ha salido el tiro por la culata al ser retratada por un agente de la Policía.

La ‘Pasionaria de Galapagar’ se acercó al cerco de seguridad que impedía el paso para gritar y amenazar a los agentes. Y la acción fue capturada en un vídeo que retrata todo el clasismo y la desconexión de la política.

«¿Dónde está el mando policial?», preguntaba a viva voz.

Tras escuchar lo que espetaba la comunista, un policía se acercó y, con educación, le pidió que dejara de «soliviantar a las masas». Además, llamó a la calma a los manifestantes que insultaban a los agentes. «De momento está todo parado. Tranquilidad», avisaba para bajar la tensión.

Y aquí vino el momentazo de Montero, al sacar la chapa del cargo.

«Soy eurodiputada», soltó sin ruborizarse.

Al oír esto, el agente la puso en su sitio, recordando que, pese a ese patético alegato, propio de los de «arriba» y la «casta», no deja de ser una persona más como el resto.

«Me da igual, es una ciudadana como el resto», le atizó.

También hay que recordarle a Irene Montero que, cuando gobernaron junto con Sánchez, no construyeron las viviendas prometidas que debían ser destinadas a personas y familias en situación de vulnerabilidad o exclusión social.

Por no hablar de la hipocresía que demuestra, ya que cobra más de 10.000 € al mes, por lo que podría haber ayudado directamente a la Maricarmen, como hizo una persona anónima, en lugar de hacer un vídeo chillando a policías como parte de su precampaña electoral.