El delegado de Sánchez en Ceuta dimite antes de que lo usen como cabeza de turco

Miguel Ángel Pérez Triano, delegado del Gobierno en Ceuta y hombre de confianza de Pedro Sánchez en la ciudad autónoma, ha comunicado su decisión de abandonar el cargo. Fuentes de Moncloa presentan la salida como una decisión “humana y personal” tras “muchas semanas de inmenso trabajo”.

El propio Triano tiene previsto comparecer este lunes para explicar su marcha. Sin embargo, el momento elegido y el contexto judicial hacen difícil desvincularla de la crisis migratoria de finales de julio y de las declaraciones que se avecinan en la Audiencia Nacional.

Pérez Triano fue nombrado en febrero de 2026, apenas siete meses antes de su salida. Llegó al puesto como secretario general del PSOE local, en una operación que buscaba reforzar la presencia socialista frente al Gobierno de Juan Jesús Vivas. Su gestión quedó marcada por la entrada masiva de decenas de miles de personas los días 30 y 31 de julio. Desde entonces, Ceuta ha vivido tensiones, protestas y un intenso debate político y judicial sobre quién sabía qué y cuándo.

El punto crítico surgió con la desclasificación de documentos del CNI. El 29 de julio, un día antes del asalto, el entonces jefe de Gabinete de Triano, Gonzalo Sanz, recibió mensajes de WhatsApp y mantuvo una conversación telefónica de once minutos con un miembro de los servicios de inteligencia. En ellos se alertaba de convocatorias en redes sociales para intentar entrar por valla y mar. Sanz sostiene que trasladó personalmente esa información a Pérez Triano ese mismo día.

El delegado ha mantenido la versión contraria: afirma que no conoció los mensajes ni la llamada antes del 30 de julio y que aquello no podía considerarse una verdadera alerta.

La incompatibilidad de versiones provocó la dimisión de Sanz a mediados de septiembre. En su carta de renuncia, el exjefe de Gabinete aludía a “razones personales y familiares”, pero también a la contradicción entre su relato y las declaraciones públicas de Triano. El delegado había llegado a pedir la salida de Sanz. Ahora, justo cuando la jueza María Tardón se dispone a escuchar a Sanz (el 1 de octubre) y a Vivas (el 30 de septiembre), Triano se marcha. La magistrada investiga qué información manejaban las autoridades, quiénes fueron los destinatarios de los avisos y cómo se transmitieron. La trazabilidad de aquellas alertas se ha convertido en pieza central del caso.

Durante semanas, Pérez Triano descartó dimitir. Llegó a afirmar que abandonar el cargo en plena crisis sería “una absoluta irresponsabilidad y cobardía”. Incluso dentro del PSOE ceutí surgieron voces que pedían responsabilidades. Las protestas en la ciudad crecieron y la presión mediática y política se intensificó. Moncloa, que durante un tiempo lo mantuvo como cortafuegos, ahora ultima su relevo. Fuentes socialistas sitúan al exalcalde de El Puerto de Santa María, David de la Encina, como principal candidato a sucederle.

La salida de Triano se produce, por tanto, en el momento más delicado: antes de que su antiguo número dos exponga ante la Audiencia Nacional una versión que le contradice frontalmente. Oficialmente se invoca el cansancio y motivos personales. En la práctica, su marcha evita que quede expuesto como el único responsable visible de una gestión cuestionada. Dimite, en definitiva, antes de que el proceso judicial y la tormenta política lo conviertan en la cabeza de turco de una crisis que ha puesto en evidencia fallos de coordinación, comunicación y control de la frontera. Moncloa ya busca un sustituto mientras Ceuta sigue en el centro de la atención política y judicial.