La red internacional que apoya la acampada de Sol obtiene financiación europea y privada

La acampada en la Puerta del Sol no surgió de la nada. Días previos a que las tiendas tomaran el centro de Madrid, una red europea de organizaciones defensoras del derecho a la vivienda organizó su llegada. Un reportaje de El Debate destaca a la European Action Coalition for the Right to Housing and the City, abreviada como EAC, como el núcleo de esta movilización.

Dicha coalición incluye al Sindicato de Inquilinas de Madrid, su contraparte en Cataluña y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Según la información que se ha difundido, cerca de 200 activistas provenientes de más de 20 países tomaron parte en las protestas en Madrid. Algunos de ellos se unieron a la acampada y a las acciones relacionadas con el caso de Maricarmen, una vecina de 87 años cuyo desahucio convirtió el tema de la vivienda en un foco esencial de presión política.

Una estructura con respaldo internacional

La EAC no actúa únicamente como un punto de coordinación. Sus actividades abarcan campañas, encuentros, formación, comunicación y connotaciones políticas. Parte de esta infraestructura recibe financiación de un programa cofinanciado por la Unión Europea y de Guerrilla Foundation, una institución privada de carácter internacional.

Los fondos europeos están relacionados con el programa Funding Fairer Futures y con el Climate Action Engagement Fund. Este último incluye ayudas que varían entre 1.000 y 10.000 euros, además de otras que pueden alcanzar hasta los 100.000 euros. La información disponible indica que estas convocatorias financian acciones de movilización, participación ciudadana y campañas de incidencia.

Por su lado, Guerrilla Foundation proporciona recursos necesarios para el funcionamiento de la coalición. La ayuda puede destinarse a:

Campañas y materiales para la movilización.

Encuentros internacionales.

Desplazamientos y alojamiento de los activistas.

Actividades de coordinación entre organizaciones.

Formación y establecimiento de redes.

Este aspecto es significativo. El Sindicato de Inquilinas de Madrid sostiene que no recibe subvenciones directas, ya que se financia principalmente a través de las aportaciones de sus socios. Según datos proporcionados por la organización y verificados, el 87% de sus ingresos proviene de las cuotas, mientras que el remanente se obtiene a través de donaciones y actividades lucrativas, como talleres y charlas.

Sin embargo, eso no impide que entidades de su entorno accedan a fondos públicos o privados. La cuestión central radica en discernir entre el financiamiento directo del sindicato madrileño y el apoyo económico a una red internacional en la que está presente.

Del activismo europeo a Sol

La EAC llevó a cabo reuniones presenciales de diversas magnitudes en 2026. Una de ellas reunió a unos 45 activistas, mientras que otra contaba con la participación proyectada de alrededor de 150 personas. El objetivo era coordinar acciones sobre alquileres, desahucios, vivienda pública y la oposición a la financiarización del mercado inmobiliario.

Este trabajo previo contribuye a entender la rapidez con que la protesta en Madrid adquirió un alcance internacional. La convocatoria local encontró una red pronta para movilizar personas, intercambiar mensajes y ofrecer experiencia organizativa. La acampada de Sol se transformó en un punto de encuentro entre demandas nacionales y una agenda europea respecto al derecho a la vivienda.

La protesta coincidió también con un periodo de intensa presión social. Los alquileres han disparado en las principales ciudades españolas, en contraste con una oferta que sigue siendo escasa. Los convocantes exigen contratos más seguros, protección ante desahucios sin alternativas de vivienda y medidas contra los fondos de inversión.

El Gobierno planea responder con nuevas iniciativas legislativas. El contenido definitivo del decreto de vivienda determinará si la acampada pierde fuerza o conserva su capacidad de movilización. El Sindicato de Inquilinas ya ha señalado que continuará ejerciendo presión si las medidas no incluyen sus demandas esenciales.

El precedente de los fondos públicos

La financiación de la red internacional añade otra capa a una controversia existente. Un día antes, El Debate informó que diferentes administraciones habían concedido más de 3,7 millones de euros a organizaciones y proyectos vinculados al movimiento por la vivienda.

Entre las ayudas mencionadas se encuentra una subvención de 670.547 euros, otorgada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo a un proyecto de Entrepueblos, con Observatori DESC como entidad asociada. También hay fondos de la Generalitat de Cataluña para iniciativas de cooperación y programas del Observatorio de la Deuda en la Globalización.

Estos montos no implican automáticamente subvenciones directas al Sindicato de Inquilinas. Se destinan a organizaciones diferentes y a proyectos específicos. No obstante, levantan el debate sobre el rol de las administraciones en la financiación de redes activistas que, a su vez, participan en campañas de presión política.

La evolución de la situación dependerá de tres elementos:

La efectividad real de las nuevas medidas sobre vivienda. La capacidad del sindicato para mantener la movilización fuera de Sol. La transparencia respecto a los fondos que reciben las organizaciones asociadas.

La protesta ha colocado el tema del alquiler en el centro de la agenda nacional. La siguiente batalla no solo será territorial, sino también organizativa: demostrar hasta dónde abarca la autonomía de un movimiento que combina cuotas de afiliados, donaciones y una red internacional con financiación propia.

En medio de pancartas, tiendas y reuniones transnacionales, Sol se erige como algo más que el escenario de una protesta: es el símbolo visible de una estructura europea que lleva años aprendiendo a movilizarse.