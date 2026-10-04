La izquierda española, entregada al corrupto Sánchez, aborda las inminentes elecciones generales con las encuestas en contra y en estado de estupefación

La extrema izquierda es una filfa: el jefe de la cuadrilla se llama Pedro Sánchez

Mientras SUMAR, IU, Comunes, Más Madrid y PODEMOS se pelean por siglas y candidatos, sus votantes ya se han mudado a un PSOE que hace tiempo asumió su programa

La posibilidad de que Pedro Sánchez convoque elecciones generales el 29 de noviembre ha pillado a la izquierda alternativa sin candidato, sin marca y sin acuerdo.

SUMAR, Izquierda Unida, Comunes y Más Madrid negocian a contrarreloj una candidatura conjunta mientras PODEMOS se mantiene al acecho. Las encuestas dejan a este espacio en sus horas más bajas, con el bloque de PP y VOX rozando los 205 escaños en algunos sondeos.

La llamada extrema izquierda es una filfa. Existe en los platós, en los carteles y en las tertulias, pero en las urnas se ha quedado en los huesos. El grueso de sus votantes ya no está en SUMAR ni en PODEMOS: está en el PSOE de Pedro Sánchez, que hace tiempo asumió sus postulados y se ha convertido en el verdadero jefe de la cuadrilla.

Lo que queda a su izquierda es un batiburrillo de siglas, egos y eslóganes. Y los eslóganes, para qué engañarnos, son una constante bobada: frases de camiseta que suenan muy bien en una asamblea universitaria y no resisten ni un minuto de contacto con la realidad del alquiler, la cesta de la compra o la factura de la luz.

El PSOE que se comió a Podemos

La historia de la última década es la de una absorción. En 2015, PODEMOS soñaba con asaltar los cielos y dar el sorpasso al PSOE. Diez años después, es el PSOE el que ha devorado a PODEMOS y a todo lo que vino detrás.

Sánchez no derrotó a la izquierda radical: la adoptó. Hizo suyos los indultos, la amnistía, la ley de memoria democrática, los pactos con BILDU y ERC, el intervencionismo en vivienda y el discurso de la ultraderecha como espantajo permanente. El votante que antes necesitaba a Pablo Iglesias para sentir que su voto cambiaba las cosas encontró en el PSOE una versión con más poder, más presupuesto y mejor maquinaria.

Cuatro siglas en busca de candidato

El resultado se ve estos días. SUMAR, IU, Comunes y Más Madrid tienen que decidir en tiempo récord si van juntos, bajo qué nombre y con quién al frente. PODEMOS añade una incógnita más, con una relación envenenada desde la ruptura de 2023.

Los nombres que circulan dan idea del desconcierto. Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, aparece como el perfil de más consenso. Mónica García, ministra de Sanidad, conserva visibilidad institucional. Ernest Urtasun, ministro de Cultura, podría tener un papel en una lista compartida. Y Ada Colau aporta experiencia electoral, pero también una mochila que despierta tantos fervores como rechazos.

Ninguno es un líder indiscutible. Tres de ellos se sientan en un Consejo de Ministros en horas bajas, y la cuarta dejó la alcaldía de Barcelona con más críticas que nostalgia. Y ninguno tiene detrás un electorado propio que no le haya prestado antes el PSOE.

Primarias, cuotas y papeletas

Un adelanto electoral obliga a resolver en días lo que la izquierda alternativa lleva meses aplazando: primarias, reparto de puestos, programa común y relación con PODEMOS. La política de alianzas, que antes se vendía como un debate de matices, amenaza con convertirse en el único contenido de su papeleta.

Es una ironía cruel. Una candidatura unitaria a la izquierda del PSOE puede costar más horas de negociación que un programa electoral entero. Y mientras se reparten los puestos de salida, el votante mira hacia otro lado.

Lo que dicen los números

Los sondeos ofrecen dos Españas, según quién pregunte. El CIS de José Félix Tezanos sigue situando al PSOE como primera fuerza, con un 31 % de intención de voto en su barómetro de septiembre. Los institutos privados cuentan otra historia.

El promedio de encuestas más citado coloca al PP en torno al 33 %, al PSOE cerca del 26 % y a VOX alrededor del 18 %. En escaños, unos 137 para el PP, 107 para el PSOE y 62 para VOX. El Votómetro de Redlines para The Objective eleva la suma de PP y VOX hasta los 205 diputados, con una probabilidad del 93,5 % de mayoría absoluta del centroderecha. A una mayoría de izquierdas y nacionalistas le da un 0,5 %.

Y lo más revelador: en todos los estudios, el PSOE conserva un suelo electoral sólido, mientras sus socios se desinflan. No es que la izquierda haya desaparecido. Es que ya solo tiene una ventanilla.

Tres caminos para el presidente

Sánchez tiene tres opciones. La primera, convocar para el 29 de noviembre y presentar la derrota de los decretos de vivienda como prueba del bloqueo de la derecha y de la deslealtad de JUNTS. La segunda, agotar la legislatura, ganar tiempo y esperar un viento más favorable, a costa de seguir encadenando votaciones perdidas. La tercera, ir tirando a base de acuerdos puntuales con socios que ya no se fían unos de otros.

Ha habido incluso quien ha especulado con escenarios excepcionales ligados a la crisis de Ceuta para aplazar las urnas. Conviene ser claros: las elecciones están sujetas a la Constitución y no se posponen por capricho ni por conveniencia.

Análisis: una sola tienda abierta

La izquierda española ha completado su concentración empresarial. Lo que antes eran varias tiendas compitiendo por el mismo cliente es hoy una gran superficie con un solo dueño. Sánchez marca el discurso, fija los enemigos y decide los tiempos. Los demás le hacen los coros.

Por eso el debate sobre quién encabezará la lista de SUMAR es, en el fondo, irrelevante. Se discute quién será el telonero. El cantante principal ya está elegido, y lleva siete años en Moncloa. Y si el 29 de noviembre los números se cumplen, la izquierda descubrirá que el problema nunca fue la falta de una candidatura unitaria, sino haber entregado su alma al único partido que podía venderla.