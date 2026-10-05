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Ayuso abofetea a Sánchez por su anuncio de elecciones adelantadas: «Se va porque no puede mantener más la farsa»

«Solo ha mentido nuevamente desde ese mitin que acaba de ofrecernos en La Moncloa»

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La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha reaccionado al anuncio de la convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su participación en el desayuno informativo Nueva Economía Fórum.

La popular se ha mostrado contundente al señalar que el líder del PSOE «se va porque ya no puede más. Solo ha mentido nuevamente desde ese mitin que acaba de ofrecernos en La Moncloa».

Además, ha advertido del ‘balance’ que deja el marido de Begoña tras estos ocho años en el poder y del riesgo de que el líder del PSOE continúe al frente del Gobierno:

«España está siendo pisoteada y devastada a gran velocidad y, si esto no lo remediamos a tiempo y hoy se abre la gran oportunidad nuevamente, las nuevas generaciones no van a heredar nada de lo que nosotros hemos conocido».

Incide en que Sánchez ha convocado elecciones para el próximo 29N porque «no puede más» y, por esto, «se ha intentado victimizar», al presentarse como un mandatario cuya gestión ha traído los mejores resultados.

«No se sabe de qué tipo de progreso habla, pero lo cierto es que solo ha mentido nuevamente desde ese mitin que acaba de ofrecernos en La Moncloa por no reconocer que ni le dan los números ni puede seguir con esta farsa durante más tiempo».

Ayuso señala que está en juego el futuro de las siguientes generaciones, algo que va más allá de la dicotomía izquierda-derecha:

«Y si esto no lo remediamos a tiempo, y hoy se abre la gran oportunidad nuevamente, las nuevas generaciones no van a heredar nada de lo que nosotros hemos conocido ni van a conocer ni vivir en el país alegre y esforzado que nosotros hemos heredado de nuestros padres y de nuestros abuelos. Y lo peor es que van a recibir aquello que desde el Gobierno de La Moncloa han estado denodadamente provocando en estos años, que es un país agraviado, atrapado en los agravios, en las tensiones, enfrentados y todo por el todo desastrado España».

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Autor

José Antonio González Gómez

Redactor español-venezolano, licenciado por la Universidad Católica Andrés Bello. Cuenta con más de 10 años de experiencia, trabajando en radio, diversas agencias de publicidad internacionales como Foote, Cone & Belding, medios digitales, la administración pública y como freelancer.

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