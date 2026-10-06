Pedro Sánchez confirma su cacicada y aprobará los decretos Maricarmen tumbados por el Congreso por la puerta de atrás

Es tan obvio que solo produce asco.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encuentra ya en campaña electoral y utilizará la vivienda como el gran elemento del debate, pese a que en sus ocho años al frente del Ejecutivo no ha hecho nada para solventar el problema.

De hecho, lo ha empeorado.

Cuando llegó al poder, era la preocupación número 16 entre los españoles. Hoy en día, y después de casi una década de régimen sanchista, es la primera.

Y ahora, al final de su segundo mandato, ha identificado este tema como arma política y la exprimirá para intentar permanecer en La Moncloa.

Tras el Consejo de Ministros de este martes, 6 de octubre, ha aprovechado para anunciar que aprobará los decretos Maricarmen que cayeron el pasado viernes, 2 de octubre, en el Congreso, utilizando la Diputación Permanente, órgano que se ha activado al disolver las Cortes y convocar elecciones y donde no necesita el apoyo de Junts para tener mayoría.

Y la cosa es tan obvia que se trata de una estratagema política y no de una preocupación seria por el tema de la vivienda que ha salido él mismo a dar la noticia después de reunirse con sus ministros, en un auténtico mitin en el que ha afirmado que lo hace por la «voluntad del pueblo» y en el que ha asegurado «sentir vergüenza de que los partidos de derecha —PP, Vox y Junts— votaran en contra de los textos realizados a toda prisa y sin ninguna discusión sobre un tema tan serio y complejo».

También ha asegurado que el «Parlamento le dio la espalda a la calle», a diferencia de su «Gobierno progresista», que ahora va a aprobar unos decretos que no fueron convalidados en el Congreso.