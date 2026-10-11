Mafiosos y socialistas: Alarma por la falta de medidas contra la ‘cloaca del PSOE’

La pesquisa sobre la supuesta cloaca del PSOE se halla en una etapa fundamental.

La Unidad Central Operativa (UCO) ha señalado que un entramado de intermediarios, empresarios y exfuncionarios judiciales ha llevado a cabo maniobras para desacreditar a la jueza Beatriz Biedma, quien instruye el caso contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

La información recientemente revelada por *El Mundo* pone de relieve la falta de medidas de protección y una estrategia que habría integrado campañas en redes sociales, seguimientos y contactos con clanes dedicados al narcotráfico.

Aunque el caso no ha logrado por ahora establecer una responsabilidad penal del PSOE como entidad, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha optado por no imputar al partido “en este momento”, a pesar de que mantiene abiertas diversas líneas de indagación.

La documentación aportada a la causa, según los informes publicados en días recientes, podría reavivar el debate sobre el rol del partido, ya sea como beneficiario, financiador o simplemente como contexto dentro de esta supuesta trama.

Un acoso persistente contra la jueza Biedma

La UCO ha examinado el material ligado al canal de YouTube Magistrado Anticorrupción TV, relacionado con el exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada Vallejo. En este análisis, los investigadores identificaron 99 vídeos; al menos 52 estaban conectados con el procedimiento sobre el hermano del presidente y 34 mencionaban directamente a Biedma.

El exjuez utilizó dichos vídeos para cuestionar la labor de la magistrada y presentar el asunto como una operación irregular. En diversos contenidos, la calificó con términos despectivos y difundió acusaciones respecto a su trabajo. Esta ofensiva se habría complementado con perfiles falsos, fotografías alteradas y mensajes publicados en Facebook desde grupos que fingían representar a ciudadanos independientes.

La jueza compareció como afectada ante Pedraz y denunció las presiones que recaían sobre su entorno tanto personal como profesional. La investigación también recoge referencias a seguimientos y a la búsqueda de información sobre su familia. Pese a la gravedad de los indicios, la cuestión de la protección policial sigue siendo motivo de controversia.

Facebook, vídeos y una campaña orquestada

El informe policial detalla el uso de Facebook como un medio para amplificar rumores y crear una percepción de corrupción en torno a la magistrada. Los investigadores han vinculado en este contexto al Club de Debates Urbanos de Badajoz, un espacio digital que se dedicaba a difundir críticas contra instituciones y personas relacionadas con la investigación.

La UCO sostiene que algunos de los participantes manejaban perfiles falsos y publicaban contenidos con el fin de hostigar a Biedma. Entre las acciones estudiadas figura la difusión de imágenes alteradas y comentarios sobre su vida personal. El propósito, según las evidencias recopiladas, habría sido minar su credibilidad antes de intentar apartarla del caso.

Los pasos descritos por los agentes incluyen varias fases:

Identificación de la jueza como un obstáculo para los intereses de la red.

Producción constante de vídeos y mensajes en contra de su actuación.

Difusión de rumores a través de perfiles digitales.

Contactos con individuos ajenos al ámbito judicial.

Intentos de promover la recusación de Biedma.

Vínculos con clanes narcotraficantes

La línea más alarmante del informe apunta a interacciones con miembros del clan de los Rocho, que los investigadores asocian al narcotráfico en Badajoz. Cintia Rocho declaró que Sáenz de Tejada le hizo saber que había que “eliminar” a la jueza, y que se consideraba la posibilidad de causarle daño físico. La UCO ha considerado creíble parte de su testimonio, aunque será el juzgado quien determine la responsabilidad penal.

La investigación recoge reuniones llevadas a cabo en Madrid, entre ellas en un piso de la calle Diego de León. En estas reuniones habrían participado Leire Díez, Javier Pérez Dolset, Joaquín Parra y Sáenz de Tejada. Según lo recabado, el grupo pretendía intervenir en causas que afectaban al círculo del presidente y proteger a personas cercanas al Gobierno.

La presencia de Leire Díez, a quien algunos testigos describen como cercana al Ejecutivo, ha puesto sus movimientos en el punto de mira de este asunto. La UCO también está indagando si existió una conexión económica entre el PSOE y las acciones investigadas. Pedraz ha abierto un procedimiento separado para analizar el rastro del dinero.

Pedraz pospone la imputación del PSOE

Por el momento, el juez ha decidido no imputar al PSOE. Esta decisión no cierra en absoluto esa opción, sino que indica que el magistrado considera necesario esclarecer la participación directa del partido en los hechos que se investigan.

La causa investiga a una supuesta organización criminal que buscaría influir en procedimientos judiciales y anular investigaciones que pudieran perjudicar al PSOE, al Gobierno o al círculo de Pedro Sánchez. Sin embargo, una imputación requiere establecer vínculos concretos entre la persona jurídica y delitos específicos, identificar decisiones atribuibles al partido y demostrar, entre otros aspectos, el posible beneficiario o financiación.

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El exjuez Sáenz de Tejada también ha presumido de que “ningún juzgado” cita sus vídeos, una afirmación que no elimina su validez como material contextual o probatorio. La UCO ha descargado y revisado las grabaciones precisamente para establecer su relación temporal y operativa con las reuniones, los mensajes y las presiones contra Biedma.

Entre las principales interrogantes sobresalen:

¿Quién ordenó cada acción y con qué grado de conocimiento? ¿Existieron pagos o recursos provenientes del PSOE? ¿Qué alcance tuvieron los vínculos con los clanes? ¿Las campañas digitales tenían solo la intención de desacreditar o también de intimidar? ¿Qué medidas adoptará la Audiencia Nacional para salvaguardar a la jueza?

La investigación avanza entre informes policiales, declaraciones y material digital. A nivel procesal, la imputación del PSOE no es algo asegurado, pero la acumulación de indicios mantiene viva una crisis institucional que trasciende la mera confrontación política: incide en la independencia judicial y en la seguridad de quienes examinan el poder.