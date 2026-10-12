Encuestas: A Sánchez no le funciona ni hacerse el viudo de Maricarmen ni la huelga contra la oposición

Va ser un sinvivir hasta el 29-N.

Quedan hoy exactamente 48 días para la votación y los sondeos son persistentes.

En la semana transcurrida desde que el marido de Begoña anunció el adelanto de los comicios generales, las cosas -afortunadamernte para España y los españoles- no han mejorado para él.

Todo lo contrario.

Pedro Sánchez ha intentado dirigir la conversación hacia temas de vivienda, conectando con la calle y cargando de emotividad su mensaje.

Sin embargo, las encuestas no reflejan ese relato.

El anticipado impulso de Maricarmen no se materializa y la ventaja del bloque de centroderecha -que en esta ocasión, a diferencia de lo sucedido en 2023, ha entendido el juego, evita pifias y no se desgasta en luchas fraticidas- sigue ampliándose.

La primera semana de precampaña ha dejado una imagen poco halagüeña para la Moncloa: la movilización social no se traduce, por el momento, en una mejora electoral.

El PSOE continúa perdiendo apoyos mientras PP y VOX se establecen por encima del 51% en varios sondeos divulgados en estos días.

Según la encuesta de GAD3, para ABC, seis de cada diez españoles creen que PP y VOX gobernarán en coalición tras las elecciones y el centroderecha mantiene su mayoría absoluta hokgada, pese a la agitación callejera de la izquierda, promovida por el Gobierno Sánchez.

De ese sondeo, se extrae, además, una enmienda a la totalidad del planteamiento populista que esgrime el jefe del Ejecutivo.

La gran mayoría de españoles, incluidos los votantes del PSOE, no comulgan con la perversión del censo que representa la ‘ley de nietos’, critican la gestión de la crisis que padece Ceuta desde finales de julio, lamenta la amnistía de Puigdemont pactada con sus lugartenientes y abogan, sin demagogia, por la liberación de suelo público para abaratar el precio de la vivienda y el alquiler.

La encuesta de Sigma Dos para El Mundo señala en este arranque de la precampaña una distancia sideral de 18 puntos entre el tándem PP-VOX y la pareja de coalición izquierdista PSOE-Sumar, que ni siquiera con el apoyo de las formaciones periféricas, de derecha e izquierda, que han sido sus cómplices en la legislatura, podría pisarle los talones.

Un giro que buscaba oxígeno y ha terminado en ruido

Las convulsiones antidemocrátcias del marrullero presidente socialista son evidentes: transformar la crisis de la vivienda en un estandarte político, asociar su liderazgo a la defensa de los inquilinos y presentar la contienda electoral como una lucha entre dos conceptos de país.

Sin embargo, según las encuestas conocidas, este marco no está generando la recuperación esperada y ni siquiera se está frenando la erosión del voto hacia el PSOE.

El caso de Maricarmen Abascal ha sido muy simbólico, pero los estudios realizados por diferentes medios coinciden en que no se observa una transferencia clara de esa emoción hacia la intención de voto. En algunos sondeos, el PSOE apenas mejora unas décimas, y lo hace a costa del espacio que comparte con sus aliados, mientras que el bloque conservador se mantiene en una posición cómoda.

PP y VOX superan el 51% del voto estimado en diversas proyecciones.

VOX superan el 51% del voto estimado en diversas proyecciones. El PSOE sigue lejos de recuperar el terreno perdido desde las últimas elecciones generales.

Sumar aparece como el socio más perjudicado por la polarización y la lucha en torno a la vivienda.

La oposición no se descompone; el Gobierno, sí

Desde una perspectiva política, el dato más incómodo para Sánchez no radica solo en su desgaste, sino en la resistencia de sus adversarios frente a la ofensiva emocional del Ejecutivo. El PP sigue ocupando la iniciativa en la mayoría de encuestas, mientras que Vox se aprovecha de la fragmentación del voto de izquierdas y del descontento por la gestión del Gobierno.

Esta situación deja a Feijóo en una posición relativamente cómoda, donde no necesita apresurarse, solo evitar cometer errores. Por su parte, Sánchez parece obligado a forzar su relato cada pocos días, con el evidente riesgo de que un exceso de dramatización suene a campaña incesante. La política española tiene estas cosas: cuando un presidente trata de acercarse a la calle, a veces esta le devuelve la factura.

Lo que dicen los números

Indicador Tendencia reciente PSOE baja o apenas rebota PP se mantiene como primera fuerza Vox consolida subidas y capitaliza el desgaste del Gobierno Sumar pierde fuelle con fuerza Bloque PP-Vox mayoría amplia en varias proyecciones

La clave radica en que el voto de castigo sigue muy activo, pero no se está concentrando donde Pedro Sánchez pensaba. Parte del electorado progresista observa la estrategia relacionada con la vivienda con una empatía moral, aunque sin que eso se traduzca en un voto; otra parte, simplemente, percibe una maniobra táctica. Y cuando una emoción se interpreta como cálculo, su duración suele ser efímera, similar a un titular.

Consecuencias previsibles para el tramo final de campaña

Si esta tendencia se sostiene, el Gobierno se adentrará en la recta final de la campaña con dos problemas concurrentes: una narrativa desgastada y una correlación de fuerzas que no le es favorable ni en el Congreso ni en las encuestas. Esto complica cualquier intento de cerrar la legislatura con un aire de remontada y empuja al PSOE a la necesidad de pelear no por ganar, sino por limitar los daños.

También dificulta las relaciones con sus socios. La caída de Sumar en varios sondeos estrecha el horizonte del espacio a la izquierda del PSOE y hace que Sánchez dependa cada vez más de una aritmética parlamentaria en declive. En términos prácticos, cada gesto de campaña busca movilizar, pero también oculta una realidad: el bloque progresista no ha logrado transformar la crisis de la vivienda en un fenómeno electoral propio.

La huelga impulsada desde el conflicto de vivienda ha tenido más valor simbólico que efecto en las encuestas.

La oposición ha sabido evitar caer en un debate emocional y ha optado por insistir en las debilidades del Gobierno.

El PSOE necesita recuperar credibilidad, no solo intensidad narrativa.

Un detalle nada menor: la política también castiga el exceso de dramatización

La situación es, en el fondo, bastante simple: Sánchez ha intentado presentarse como un presidente sensible y un líder combativo al mismo tiempo, pero el electorado no siempre está dispuesto a comprar ambos papeles en un mismo día. Las encuestas indican que su estrategia genera interés, claro, pero no necesariamente confianza.

Y un dato curioso: durante esta precampaña, un tema de vivienda ha logrado generar más titulares que escaños. En España, se sabe que en ocasiones un desahucio pesa más que un mitin; el problema para el Gobierno es que eso no asegura un solo voto extra.