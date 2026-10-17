Encuestas a 6 semanas del 29-N: El PSOE aguanta a pesar de ‘Buitre’ Mínguez, pero la subida de VOX a 70 escaños, compensa la atonía del PP

Son unos 150.000 los marroquíes con DNI español que pueden votar el 29-N y en bloque votarán a favor de su adorado Pedro Sánchez.

El propio régimen de Mohamed VI hace sin disimulo campaña a favor del PSOE, pero no da la impresión de que eso vaya a salvar en las urnas al marido de Begoña.

Por un lado, porque otros colectivos de origen extranjero y singularmente venezolanos y colombianos no suelen optar por la izquierda.

A eso y como factor más importante, se suma que se han cumplido dos semanas desde que el cacique socialista llamó a urnas y su campaña no emite señales de vida.

El panorama electoral parece moverse con lentitud en la izquierda, mientras la derecha experimenta un cambio notable.

El PSOE, del corrupto y tramposo Sánchez, mantiene una base que le permite competir, aunque el crecimiento de VOX equilibra la pérdida de impulso del PP, manteniendo la suma de ambos partidos por encima de la mayoría absoluta.

Una reciente evaluación de The Objective coloca al Partido Popular en un rango de entre 202 y 212 escaños, mientras que los socialistas logran acortar ligeramente distancias sin alterar el signo global de las proyecciones.

Lo que llama la atención no es solo qué partido ganaría en unas elecciones, sino cómo se distribuye el voto en el sector conservador.

VOX consigue un 18,3% y oscila entre 63 y 71 diputados.

Por su parte, el PP, con un 32,2%, se mantiene como la principal fuerza, aunque su lealtad electoral se reduce del 80% al 72%.

En otras palabras, los populares pueden liderar, pero su compañero de trayecto avanza a pasos agigantados.

Un PSOE que resiste en un bloque desgastado

El PSOE de la corrupción, las ‘sobrinas‘, la claudicación ante proetarras y xenófobos catalanes, las joyas de Zapatero, las orgías en paradores, los pisos a granel y los deshaucios, alcanzaría el 26,6% de los votos, lo que le otorgaría entre 101 y 110 escaños, según el Votómetro de TO.

Esta cifra sugiere una ligera mejora, pero es insuficiente para compensar la disminución de respaldo entre sus potenciales aliados.

La izquierda enfrenta un desafío aritmético antes que un problema estrictamente socialista: el partido de Sánchez se sostiene, pero el conjunto progresista pierde influencia en el Parlamento.

Las encuestas en conjunto, publicadas por elDiario.es, apuntan en la misma dirección.

El PP rondaría el 32% de los votos, el PSOE se situaría en el 26%, Vox en el 19%, Sumar en el 6% y Podemos en el 3%.

En esta instantánea, la suma de PP y VOX alcanzaría alrededor de 201 diputados, superando con creces los 176 necesarios para la mayoría absoluta.

Las implicaciones políticas son evidentes. Sánchez podría mejorar su posición relativa frente a sus aliados, pero seguiría necesitando un complicado encaje de fuerzas regionales y partidos a su izquierda. Las negociaciones en el Parlamento, que ya suelen parecerse a una partida de ajedrez con fichas de diversos juegos, se complicarían aún más.

Vox crece y modifica las prioridades del PP

El ascenso de VOX hacia la franja de los 70 escaños puede interpretarse de dos maneras. Para el bloque de la derecha, fortalece la posibilidad de gobernar sin necesidad de apoyos externos. Sin embargo, para el PP, incrementa la dependencia de un compañero con una capacidad de presión mayor y una agenda más definida.

Los datos disponibles muestran un rango amplio. Una estimación sugiere que Vox podría obtener entre 63 y 71 diputados; otra, publicada por medios nacionales, indica que podría llegar a los 70, en comparación con los 33 logrados en las elecciones generales de 2023.

La diferencia entre estas proyecciones no es irrelevante: determina si el partido de Santiago Abascal actúa como una fuerza de apoyo o como el eje de gravitación de la futura mayoría.

Formación Estimación de voto Horquilla de escaños PP 32,2% No precisada en el Votómetro PSOE 26,6% 101-110 VOX 18,3% 63-71 PP + VOX Más del 50% 202-212

El PP mantiene su liderazgo, pero enfrenta una paradoja electoral. Puede ampliar sus posibilidades de alcanzar La Moncloa mientras pierde capacidad para imponer sus condiciones en el gobierno.

Si VOX supera claramente esa barrera simbólica de los 70 diputados, exigirá una mayor influencia en áreas como inmigración, seguridad, impuestos, educación y política territorial.

La mayoría absoluta se ve más sólida que el liderazgo

Las encuestas de carácter privado coinciden en un punto clave: la suma de PP y Vox sobrepasa los 176 escaños en sus diversas simulaciones.

Aunque el rango varía según la empresa demoscópica, el patrón se mantiene. Algunas proyecciones ubican al bloque entre 200 y 208 diputados, mientras que otras lo sitúan alrededor de 201 o incluso 212.

Este consenso reduce la incertidumbre alrededor de la investidura, aunque no despeja la incógnita sobre la fórmula de gobierno. Una mayoría conjunta no implica necesariamente una relación sencilla. El PP tendría que optar entre una coalición formal, un pacto de legislatura o una investidura con compromisos claros. Cada opción enviaría un mensaje distinto a los votantes moderados y a sus socios en Europa.

Por su parte, el PSOE aún cuenta con un as en la manga: sigue siendo la segunda fuerza con una diferencia notable sobre VOX.

Esa posición le permite enmarcar la campaña como una competición entre dos visiones del país, no solo como una lucha por el primer puesto. Sin embargo, esta estrategia podría tener sus limitaciones. Si la izquierda no logra recomponer sus alianzas, la resistencia socialista podría no ser suficiente.

La batalla crucial se da en el seno de la derecha

El avance de Vox también impacta en el discurso del PP.

Alberto Núñez Feijóo debe movilizar a los votantes que anhelan un cambio de Gobierno, sin provocar una nueva transferencia de apoyos hacia Abascal.

El delicado equilibrio exige cuidado: endurecer el discurso puede frenar las fugas, pero también dificultar la atracción de los electores más centristas.

Los socialistas buscarán aprovechar esta fricción. Su objetivo será presentar al PP como un rehén de VOX y convertir cada desacuerdo entre ambos partidos en una alerta sobre la posible gobernabilidad futura. Seguramente, el PP responderá con un argumento sencillo: la aritmética manda y la prioridad es desalojar a Sánchez de La Moncloa.

La experiencia reciente en comunidades y juntas locales ofrece una pequeña anticipación de esta disputa.

En los lugares donde PP y VOX han llegado a acuerdos, las diferencias programáticas han coexistido con pactos pragmáticos. Sin embargo, la cuestión nacional elevaría la presión y multiplicaría el costo de cada concesión.

Entre los datos más intrigantes de esta coyuntura electoral se destaca el salto entre el resultado de 2023 y las proyecciones actuales: VOX podría duplicar con creces sus 33 diputados, mientras el PSOE exhibe una resistencia que contrasta con el retroceso de la izquierda.

En el mundo de la política, a veces el partido que aparenta no avanzar es el que realmente progresa; y aquel que más corre puede acabar marcando el compás.