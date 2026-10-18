Cayetana Álvarez de Toledo certifica el acta de defunción del PSOE: «Está muerto y abocado a refundación o extinción»

Pedro Sánchez es un cadáver político, carne de presidio si en España hay justicia digna de ese nombre, pero el marido de Begoña parece que todavía no lo sabe.

Tampoco algunos de sus acólitos, los más recalcitrantes y más temerosos de que caiga el Régimen Sanchista y pierdan sus chiringuitos, chollos y regalías.

El PSOE aún mantiene la esperanza de ganar las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026, pero Cayetana Álvarez de Toledo ya ha planteado el futuro inmediato.

Durante un acto del PP en Palencia, la diputada describió al partido socialista como “muerto” y previó que el 30 de noviembre deberán elegir entre “refundarse” o “extinguirse”.

El mensaje no es una necrológica imparcial.

Se trata -al estilo de su autora- de un torpedo en la línea de flotación, en plena campaña electoral.

Álvarez de Toledo pone la crisis del socialismo en el centro de su discurso, y presenta las próximas generales como algo más que una simple lucha entre siglas: plantea pues una elección entre “decencia y delincuencia”.

El tono, claramente afilado, se alinea con la estrategia del PP, que intenta movilizar a su base y retratar a Pedro Sánchez como el máximo responsable de la deriva socialista.

Un ataque con calendario electoral

La singularidad de su pronóstico radica en que fija una fecha concreta para la crisis: el 30 de noviembre, justo un día después de los comicios.

La intención política es clara. El PP desea que el debate no se agote con el recuento de votos, sino que persista dentro del PSOE, especialmente si los socialistas no logran mantener el Gobierno o sufren un fuerte retroceso en el Parlamento.

Álvarez de Toledo ha identificado tres factores que, según su criterio, deberían ser erradicados para que el partido recupere su credibilidad:

Un “guerracivilismo”, que comprende una política basada en la confrontación histórica.

El separatismo y las concesiones a fuerzas independentistas.

La “indecencia”, un término que agrupa el comportamiento del Ejecutivo y sus pactos parlamentarios.

La diputada popular sostiene que aún existe un “brote verde” socialista que puede sobrevivir a la etapa de Sánchez. Sin embargo, ese futuro requeriría una revisión a fondo del rumbo tomado en los últimos años. El diagnóstico revela una paradoja: da por muerto al PSOE actual, aunque reconoce que podría renacer si se distancia de su dirección y parte de su legado reciente.

La sombra de Suresnes

La referencia histórica que utiliza no es casual. Álvarez de Toledo ha reclamado un nuevo Suresnes, aludiendo al congreso socialista celebrado en Francia en 1974. Aquel encuentro impulsó el liderazgo de Felipe González y abrió un camino de transformación ideológica que permitió al PSOE presentarse como una fuerza de Gobierno con aspiraciones mayoritarias.

La comparación es ambiciosa. El PSOE de los años setenta necesitaba desprenderse del marxismo para ampliar su base electoral; el PSOE actual, a juicio de la diputada, debería desvincularse del separatismo, de los enfrentamientos territoriales y de alianzas que considera incompatibles con la igualdad entre españoles. De acuerdo a su planteamiento, el objetivo sería recuperar una “vocación de hegemonía”, es decir, volver a competir por el centro político y no depender estructuralmente de sus socios nacionalistas.

La analogía también desvela la estrategia del PP. Presentar a Sánchez como una anomalía dentro de la historia del socialismo permite distanciar al partido de su actual secretario general y abrir la puerta a un PSOE futuro menos confrontativo con los populares. Para el PP, un adversario socialista debilitado puede ser ventajoso; en contraste, un PSOE que se reconstruya bajo un liderazgo moderado, podría volver a ser un competidor electoral de primer nivel.

El coste de elevar la apuesta

El discurso popular despliega temas con una fuerte carga institucional: la independencia judicial, la gestión de los recursos públicos, la soberanía nacional, las pensiones y la igualdad entre españoles. La intención es elevar la crítica más allá del ámbito partidista y transformarla en una denuncia sobre la calidad democrática del Gobierno.

No obstante, la dureza de las afirmaciones también conlleva riesgos. Describir al Ejecutivo como una “mafia” o limitar la campaña a una elección entre decencia y delincuencia puede fortalecer la movilización del electorado conservador, pero complica cualquier entendimiento posterior. En política, las palabras contundentes suelen tener una larga vida; a veces, perduran incluso más allá de quienes las pronuncian.

Las consecuencias dependerán de tres factores:

El resultado del PSOE el 29 de noviembre. La capacidad de Sánchez para mantener el control orgánico del partido. La emergencia de un liderazgo alternativo con fuerza territorial y parlamentaria.

Si los socialistas logran una posición competitiva, el diagnóstico de Álvarez de Toledo pasará a ser un mero recurso de campaña. Pero si experimentan una amplia derrota, la discusión sobre liderazgo y estrategia será ineludible. En ese contexto, la idea de “refundación” dejaría de ser una provocación para convertirse en un tema central de una batalla interna.

La diputada no ha aclarado si finalmente ocupará el número dos de la candidatura del PP por Madrid. Esta incertidumbre aporta un matiz personal a su intervención: mientras profetiza el futuro del PSOE, su propia posición en las listas populares permanece en el aire. La política española, siempre rica en paradojas, ofrece así una escena curiosa: una líder exige la refundación de su rival, mientras aguarda la confirmación de su propio destino en la papeleta.

Y hay que tener en cuenta el detalle del calendario: entre el 29 y el 30 de noviembre apenas habrá tiempo para discursos fúnebres, reuniones de urgencia y cafés demasiado cargados. Si el PSOE acepta el diagnóstico, tendrá que decidir si organiza un congreso, cambia de rumbo o demuestra que los muertos políticos también pueden ganar elecciones.