Abascal elige como número dos en lista de VOX por Madrid a la discreta y brillante Montse Lluís

La conversación entre Vox y el PP en Madrid contará con una figura crucial que mantendrá una conexión directa con la dirección nacional: Montserrat Lluís, que ha sido designada por Santiago Abascal para ocupar el segundo puesto de la formación por la circunscripción madrileña.

La información proporcionada por la formación política confirma el ascenso de una dirigente que, aunque siempre discreta y poco propensa a buscar el protagonismo, se hace cada vez más indispensable en los diálogos fundamentales de la derecha.

Montse Lluís es una destacada profesional de la comunicación y la estrategia política, cuya trayectoria refleja una extraordinaria combinación de inteligencia, rigor y capacidad de liderazgo.

Formada en Periodismo, con el reconocimiento del Premio Nacional de Fin de Carrera, ha desarrollado una brillante carrera en medios de comunicación de primer nivel, entre ellos El Correo, Vocento y ABC, donde asumió importantes responsabilidades directivas. Su experiencia en el ámbito periodístico le ha permitido cultivar una mirada analítica, una gran sensibilidad comunicativa y una comprensión profunda de la actualidad.

A su sólida trayectoria profesional se suma una notable capacidad para afrontar retos complejos, construir consensos y desenvolverse con determinación en entornos de máxima exigencia. Su incorporación a la dirección de Vox consolidó su perfil como una figura de confianza y una estratega de gran peso en la coordinación política y territorial. Discreta, resolutiva y dotada de una visión estratégica poco común, Montse Lluís representa el valor de la preparación, la perseverancia y el talento puesto al servicio de grandes responsabilidades, tal y como destaca El Español.

La decisión parece estar lejos de ser espontánea. Lluis ha estado involucrada en negociaciones tanto autonómicas como municipales y se ha afianzado como un vínculo entre Santiago Abascal y las distintas regiones. En Vox, los acuerdos no dependen únicamente de los equipos a nivel local: la dirección nacional mantiene un ojo en el contenido, los plazos y, lo más crítico, el cumplimiento efectivo de lo pactado.

Una negociadora que opera desde la dirección nacional

Montserrat Lluis se unió a Vox en 2022, tras haber asumido responsabilidades en Castilla y León. Después de las elecciones municipales y autonómicas de 2023, se integró en la estructura estatal del partido para coordinar negociaciones con miras a formar gobiernos junto al PP. Desde entonces, su nombre ha sido mencionado en diálogos sobre investiduras, presupuestos y acuerdos de legislatura.

Su papel combina la política territorial con la supervisión del mensaje. La dirigente se involucra en la creación de propuestas y asegura que la estrategia de Vox mantenga coherencia a nivel de comunidades y ayuntamientos. En términos simples: cada zona puede enfrentar sus propios desafíos, pero el discurso tiene un carácter nacional.

La misma estructura de Vox subraya su relevancia. Lluis ocupa la Secretaría General Adjunta y la Vicesecretaría de Acción de Gobierno y Coordinación Parlamentaria. Además, es parte del núcleo decisor que establece las prioridades políticas y gestiona relaciones con otras instituciones.

Madrid, una negociación de trascendencia nacional

El entorno madrileño reviste una importancia particular. La Comunidad de Madrid se erige como un escaparate político para la derecha, y cualquier pacto entre Isabel Díaz Ayuso y Vox puede servir de modelo para otras administraciones. Por esta razón, la presencia de Lluis sugiere que la conversación va más allá de la mera gestión habitual.

Los temas que probablemente se abordarán incluyen vivienda, fiscalidad, seguridad, inmigración y servicios públicos. Vox buscará llevar a la mesa sus prioridades a nivel nacional, mientras que el PP intentará evitar compromisos que pongan en riesgo su aceptación entre el electorado moderado. La dificultad consistirá en redactar medidas que sean lo suficientemente precisas para Vox, pero aceptables para el Gobierno madrileño.

Actor Interés principal Riesgo político PP de Madrid Mantener estabilidad y capacidad de gobierno Ceder demasiado ante Vox Vox Convertir apoyos en compromisos verificables Quedar reducido a socio secundario Dirección nacional del PP Evitar conflictos internos Abrir una crisis territorial Dirección nacional de Vox Homogeneizar los pactos Desautorizar a sus dirigentes madrileños

El precedente de los acuerdos autonómicos

Vox ha aprovechado las negociaciones con el PP para exigir compromisos programáticos antes de abordar el tema de los cargos. La vivienda, las rebajas fiscales, la gestión de los espacios naturales y ciertas políticas de identidad han sido parte de las discusiones más recientes entre ambas formaciones. En diversas ocasiones, la dirección popular ha hecho hincapié en que los pactos deben contemplar medidas concretas y presupuestos destinados a su implementación.

La experiencia también trae consigo una advertencia. Las negociaciones pueden avanzar en la intimidad y estancarse cuando es momento de hacer anuncios públicos. El reparto de responsabilidades, las líneas rojas y la manera de formalizar el acuerdo suelen generar más tensión que la propia fotografía final. En política, un simple punto y coma puede llevar más tiempo que el establecimiento de una consejería.

La elección de Lluis refuerza la idea de que Vox pretende negociar desde Madrid y no solo a través de sus estructuras locales. Su cometido será calibrar el margen de acuerdo, mantener la disciplina interna y garantizar que cualquier pacto pueda ser presentado como un logro propio.

Entre las curiosidades de esta dinámica destaca el perfil poco llamativo de la negociadora. Lluis ha incrementado su influencia sin convertirse en uno de los rostros más mediáticos del partido. Su ascenso prueba que, en Vox, el poder no siempre se mide por la cantidad de apariciones ante los medios, sino por quién se posiciona al otro lado de la mesa en el momento de hacer los números.

Atención a Ceuta

Como elección del tercer candidato en la lista madrileña, otro mensaje: Juan Sergio Redondo, portavoz de VOX en Ceuta.

Y es que lo que está aconteciendo en la ciudad autónoma ni es baladí ni debe quedarse en el olvido. España está con Ceuta y la invasión en Ceuta de este verano de 2026 debe abanderar buena parte de la campaña electoral del partido VOX.

El cuarto y quinto puesto de la lista lo completan la hasta ahora portavoz en el Congreso, Pepa Millán, y el designado para deportes, el medallista olímpico Cristian Toro.