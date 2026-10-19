Ayuso planta cara al ‘enamorado’ Sánchez por enviar a sus sindicatos a acosarla: «No nos amedrenta»

La presidenta madrileña ha plantado cara al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la izquierda radical por usar a los sindicatos de educación para acosarla.

En medio de la huelga de los educadores, un grupo de manifestantes ha acudido primero a boicotear un acto de la Consejería de Educación y, después, otro de la presidenta regional.

Tras boicotear un acto de la consejera de Educación, los manifestantes se han desplazado hasta el Palacio de Santoña, donde se encontraba la presidenta madrileña, que se preparaba para un acto institucional en la Cámara de Comercio.

Los manifestantes llegaron de forma violenta e incluso cargaron contra un vehículo oficial del ente. Los ánimos caldeados hicieron que la policía tuviese que intervenir y cargar contra los manifestantes exaltados para mantener un perímetro de seguridad.

Sin embargo, Ayuso no se amilanó ante los manifestantes. Calificó lo sucedido de «escrache» y lo vinculó al llamamiento de la extrema izquierda a incendiar las calles.

«Pedro Sánchez piensa que por acosarme y mandarme a los sindicatos a las huelgas mientras él va de enamorado de España nos va a meter entre la Comunidad de Madrid. Se equivoca, pero muy mucho».

Protestas desde primera hora

Los manifestantes iniciaron temprano sus protestas y cortaron la autovía A-3 (Madrid-Valencia) a la altura del kilómetro 5, en plena hora punta.

Colocaron pupitres en la vía, lo que obligó a detener el tráfico.

Tras esto, las personas ataviadas con camisetas verdes en defensa de la educación pública y con las prendas amarillas que caracterizan la huelga en escuelas infantiles se desplazaron hasta un centro de FP para boicotear un acto de la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo.

Durante la protesta, rodearon un coche oficial al pensar que en él se encontraba la dirigente.