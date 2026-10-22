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Esperpento máximo de Óscar Puente a cuenta de La Coruña y Avilés: pide paz, pero amenaza con incendiar las calles si Pedro Sánchez pierde

El ministro de Transportes salió a hacer un llamado a la concordia y evitar la escalada de violencia. Aunque claro, siempre hay un ‘pero’ que invalida todo lo anterior

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Son un esperpento.

Y ya no se tapan.

Después de impulsar la violencia durante semanas, ayer detonó la violencia en las calles de La Coruña, cuando unos facinerosos de extrema izquierda intentaron reventar un mitin de Santiago Abascal y la cosa terminó con destrozos de locales, de mobiliario público y cargas policiales.

La escena volvió a repetirse en Avilés con más violentos de extrema izquierda intentando silenciar un acto de VOX.

Más vandalismo, más violencia, más radicalismo.

Y todo como parte de una estrategia política impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez y difundida y ejecutada por sus socios de extrema izquierda.

Pero las imágenes son tan claras que la propia izquierda ha tenido muy complicado soltar el clásico relato: achacar la responsabilidad de los hechos a ‘los fascistas’ o victimizarse por que la Policía cargó contra ellos sin motivos.

Y si hay alguien que no puede quedarse callado ese es Óscar Puente.

El ministro de Transportes salió a hacer un llamado a la concordia y evitar la escalada de violencia. Aunque claro, siempre hay un ‘pero’ que invalida todo lo anterior.

Y es que Puente, al mejor estilo de Yolanda Díaz en una misma oración se desdijo.

El bulldog tuitero de Sánchez al mismo tiempo que pide paz, amenaza con incendiar las calles «durante los próximos cuatro años» si el marido de Begoña pierde las elecciones del 29 de noviembre.

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