Los resultados del 23 de julio dejaron una curiosa paradoja muy española: el Partido Popular se alzó con la victoria en las elecciones, pero no logró transformar su ventaja en una mayoría suficiente.

Un análisis realizado por El Debate señala nueve provincias donde unos pocos miles de votos modificaron el reparto final y pusieron al centroderecha al borde de un panorama completamente diferente.

La combinación de PP y VOX logró sumar 170 diputados, seis menos de los 176 necesarios para alcanzar la mayoría absoluta.

En ese ajustado margen, cada circunscripción actuó como una pequeña partida de ajedrez electoral. Un escaño perdido en Gerona, otro en Albacete o un segundo diputado de VOX en Sevilla no parecen grandes cambios, pero en conjunto podrían haber alterado radicalmente las negociaciones posteriores.

Gerona, el caso más ajustado

La provincia donde la derecha estuvo más cercana a conseguir representación adicional fue Gerona. El PP requirió solo 285 votos más para arrebatar el último escaño, que finalmente quedó en manos de Junts. Esta cifra es especialmente notable, ya que tanto los populares como Vox se quedaron sin representación en la circunscripción.

Gerona forma parte del llamado muro catalán, un ámbito donde el sistema electoral favorece a las candidaturas con una sólida implantación territorial. En una provincia que reparte seis diputados, la dispersión del voto estatal puede dejar a partidos con decenas de miles de votos sin representación. El PP contabilizó allí 23.699 votos, mientras que Vox cosechó 12.560, pero ninguno logró convertir ese respaldo en un asiento en el Congreso.

El resultado fue aún más severo en Lérida, donde el PP se quedó a 3.509 votos de conseguir el último escaño, que fue para el PSOE. La acumulación de los votos del PP y de Vox habría permitido conseguir un diputado, aunque tal posibilidad se queda en el ámbito de las hipótesis más que en el de alianzas reales.

En Guipúzcoa, la situación fue bastante más remota. El PNV mantuvo el último escaño, con Sumar muy cerca, mientras que PP y Vox se encontraron fuera de la competición directa. La cosecha vasca fue especialmente pobre: el PP solo logró un diputado por Vizcaya y otro por Álava; Vox no obtuvo representación en las tres provincias.

De Albacete a Sevilla: escaños al alcance de un puñado de papeletas

Tras Gerona, Albacete presentó la segunda diferencia más ajustada. Vox se quedó a 1.412 votos de arrebatar al PSOE el último escaño en la provincia. A pesar de contar con suficientes votos, la formación de Santiago Abascal no logró representación, lo que demuestra que con una ligera variación en el reparto, podría haber competido por el escaño.

Las circunscripciones donde PP o Vox fueron la alternativa más cercana también incluyen Murcia, Sevilla, Córdoba, León, Burgos y La Rioja:

Provincia Partido que rozó el escaño Diferencia aproximada Gerona PP 285 votos Albacete Vox 1.412 votos Lérida PP 3.509 votos Murcia PP 7.379 votos Sevilla Vox 7.659 votos Córdoba PP o Vox Distancia superior León PP o Vox Distancia superior Burgos PP o Vox Distancia superior La Rioja PP o Vox Distancia superior

En Murcia, el PP estuvo a 7.379 votos de obtener el último escaño. Este dato resulta llamativo, ya que los populares superaron las 300.000 papeletas en la provincia y lograron cuatro diputados, mientras que el escaño final fue para el PSOE, que sumó tres. Vox, por su parte, obtuvo dos y Sumar uno.

Sevilla es otro claro ejemplo de cómo actúa la ley electoral cuando los últimos escaños se deciden por márgenes estrechos. En este caso, Vox se quedó a 7.659 votos de conseguir su segundo diputado, que podría haber sido para Sumar. El PSOE fue la fuerza más votada, con más de 387.000 papeletas frente a las aproximadamente 353.000 del PP, manteniendo cinco escaños. El PP se llevó cuatro, Sumar dos y Vox uno.

Cataluña y el País Vasco, la gran factura territorial

El reto del centroderecha no solo estuvo relacionado con los escaños que se escaparon por cientos o miles de votos. También influyó la escasa representación en lugares con fuerte presencia nacionalista. En Cataluña, que repartía 48 diputados, PP y Vox únicamente lograron reunir ocho: siete en Barcelona y uno en Tarragona.

El País Vasco ofrecía otros 18 escaños, de los cuales el PP consiguió dos y Vox ninguno. Esta reducción en representación limitó el potencial parlamentario de la derecha nacional, incluso en un contexto en el cual el PP había sido la lista más votada en gran parte del país.

El sistema D’Hondt y el tamaño de las circunscripciones ayudan a entender parte de este resultado. En provincias pequeñas, pocos votos pueden definir el último escaño. En cambio, en las grandes, la competencia es mayor, pero también hay más margen para que una candidatura transforme su apoyo en representación. La paradoja es que, en ocasiones, un partido puede superar ampliamente los 10.000 votos en una provincia y no conseguir diputado, mientras que otro sí lo logra con una cifra inferior en una circunscripción diferente.

La aritmética que no llegó al Palacio de la Moncloa

Al final, el PP terminó con 137 diputados y Vox con 33. El PSOE alcanzó los 121 y Sumar, 31. Así las cosas, la derecha parlamentaria no pudo alcanzar por sí sola la mayoría absoluta y tuvo que buscar apoyos adicionales de otras fuerzas en una eventual investidura. La unión con UPN, Coalición Canaria o el PNV tampoco ofreció una solución sencilla y estable.

La lección política del 23-J fue nítida: no siempre prevalece quien obtiene más votos, sino aquel que logra la combinación territorial más beneficiosa. Para el centroderecha, las provincias clave no se limitaron a Madrid, Valencia o Málaga. También incluían aquellas donde un margen exigüo podría haber modificado el último escaño y, por lo tanto, el equilibrio en todo el Congreso.

Entre las curiosidades del reparto, destaca que Madrid le otorgó al PP un diputado adicional gracias al voto exterior, arrebatado al PSOE. Mientras tanto, en Gerona, 285 papeletas separaron a los populares de un escaño que acabó en manos de Junts. En la política española, a veces, la diferencia entre una investidura y una legislatura completa se mide en un puñado de papeletas.

Estas son las 10 provincias en las que PP y VOX se juegan la mayoría absoluta en las elecciones generales del 29-N

No todo está decidido porque el tramposo Pedro Sánchez jugará sucio hasta el último minuto: El marido de Begoña, que sigue intentando trampear con el censor y la mal llamada Ley de Nietos, aprobará subidas para 12,5 millones de votantes justo antes del 29-N.

En cualquier caso, lo tiene imposible si el centroderecha no se echa a la bartola y va a votar en masa como corresponde.

A estas horas, los sociólogos prevén una movilización masiva de la derecha y una participación superior al 70% en las urnas-

Lo que no está si el amo del PSOE, ayudado por la Brunete Pedrete Periodística, será capaz de hacer algo similar en la izquierda, atribulada por la corrupción ynla flagrante incompetencia del Regimen.

El 29-N no se decidirá solamente en Madrid, Barcelona o Sevilla.

La lucha por la mayoría absoluta también se librará en provincias más pequeñas, donde un puñado de votos puede decantar el último escaño.

El foco está en diez circunscripciones que resultan especialmente sensibles para el bloque que conforman el Partido Popular y VOX.