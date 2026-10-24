España se mueve a la derecha: 1,7 millones de votos van del PP a VOX y Feijóo quita 600.000 a Sánchez

No hay nada decidido, pero tienen la izquierda el panorama color de hormiga.

Entre otras razones, porque hay un hartazgo sordo entre la población -sobre todo entre los más jóvenes- al agilipollamiento forzado al que el PSOE y los progres de todo pelaje han arrastrado a la soci3dad española.

Las desquiciadas leyes de género, la insensatez d ela okupación, el suicido del ‘welcome refugees‘, la inmigración ilegal, el delito creciente y la corrupción socialista han llenado el vaso de la indignación.

El panorama electoral en España se aproxima al 29 de noviembre de 2026 con un detalle inquietante para el Partido Popular: su competidor principal se encuentra enfrente, pero tienen otro a a su derecha.

Otro que será un alido y compañero de Gobierno si todo sale como preven las encuestas, pero que que ha pegado un buen modisco en su electorado.

Las estimaciones más recientes indican que 1,7 millones de votos se han desviado hacia VOX, mientras que Alberto Núñez Feijóo conseguiría atraer a aproximadamente 600.000 votantes que anteriormente apoyaron al PSOE.

Esta situación beneficia al bloque conservador en su conjunto, pero también genera una clara tensión.

El PP podría incrementarse gracias al desgaste que sufre Pedro Sánchez, pero al mismo tiempo podría perder impulso ante la presión de Santiago Abascal.

En el mundo de la política, sumar en el bloque no implica necesariamente que cada partido salga fortalecido. La aritmética electoral, conocida por su falta de simpatía, suele tener la última palabra.

Un trasvase con dirección predominante

La segunda oleada de la encuesta de IMOP para El Confidencial establece en 1.747.641 votos el saldo neto que Vox obtendría del PP. Casi uno de cada cuatro electores que apoyaron a Feijóo en las elecciones generales de julio de 2023 —el 23,7%— manifiesta ahora su intención de votar por Abascal. El flujo en sentido contrario apenas alcanza al 6,1% de los votantes de Vox que regresarían al PP.

Es importante señalar que este dato no se traduce en votos ya formalizados. Se trata de una proyección sobre las intenciones de voto y las transferencias manifiestas. Aun así, pone de manifiesto una tendencia política significativa: una parte del electorado conservador ve insuficiente la propuesta del PP y busca un enfoque más firme en temas como inmigración, seguridad, identidad nacional o la crítica a los acuerdos parlamentarios del Gobierno.

Otras encuestas recientes corroboran esta lectura. Un estudio de Hamalgama Métrica para Vozpópuli estima que Vox podría alcanzar el 19,6% de los votos y obtener 68 escaños, un aumento significativo respecto a los 33 diputados logrados en 2023. En este análisis, el 12,9% de quienes votaron al PP en el pasado se sienten inclinados hacia Vox, mientras que solo el 2,9% de los votantes de Abascal se plantean regresar al PP.

Movimiento estimado Saldo aproximado PP hacia Vox 1,75 millones de votos PSOE hacia PP 596.507 votos Vox hacia PP Muy inferior al flujo contrario PSOE hacia opciones a su izquierda Movimiento minoritario

Feijóo pesca en el caladero socialista

El segundo movimiento crucial favorece al PP. La transferencia neta entre el PSOE y el Partido Popular se sitúa en 596.507 electores: 735.241 votantes socialistas de 2023 decidirían apoyar a Feijóo, mientras que 138.734 votantes populares harían el trayecto contrario.

La diferencia tiene una interpretación política evidente. El 9,4% de quienes votaron al PSOE en las pasadas elecciones generales afirma que ahora elegiría al PP. Solo el 1,7% de los votantes del PP se inclinaría por Pedro Sánchez. Feijóo no solo busca contener la fuga hacia Vox; también aspire a ocupar el espacio centrista y atraer a aquellos ciudadanos desencantados con la gestión del Gobierno.

Este desplazamiento podría ser determinante en aquellas provincias donde unos pocos miles de votos marcan la diferencia entre un escaño y otro. Por lo tanto, el PP debe llevar a cabo una doble estrategia: presentarse como una alternativa de Gobierno ante los votantes moderados y, a la vez, evitar que Vox convierta la derecha en un campo de competición constante.

La mayoría depende de cómo se repartan los escaños

La encuesta de IMOP presenta al bloque de la derecha con un 50,2% del electorado, frente al 38,9% que sumarían las formaciones de izquierda, sin contar a los partidos independentistas y nacionalistas. En una proyección posterior, PP y Vox juntos alcanzarían cerca de 200 diputados, esto es, 24 por encima de la mayoría absoluta.

Vozpópuli incluso eleva esa cifra hasta 212 escaños y un 53% de apoyo, con 144 diputados para el PP y 68 para Vox. Las diferencias entre los distintos estudios nos recuerdan un hecho bastante sabido pero frecuentemente olvidado en época electoral: una encuesta no es lo mismo que un recuento de votos, y el sistema electoral traduce los porcentajes de forma desigual dependiendo de cada circunscripción.

Además, se observa que la ventaja de los conservadores ha retrocedido más de tres puntos en apenas quince días en una de las encuestas. Este dato obliga a tener en cuenta tres variables:

La participación, especialmente en las zonas urbanas.

El comportamiento de los indecisos.

La capacidad de cada partido para movilizar a sus propias bases sin alimentar al rival.

El PSOE intenta resistir por el centro

El Partido Socialista enfrenta un problema estructural: pierde votantes hacia el PP, a la vez que no logra capitalizar por completo el desgaste de la izquierda alternativa. Entre aquellos que apoyaron a Yolanda Díaz en 2023, un 29,4% se inclinaría ahora hacia Sánchez. En sentido contrario, solo el 6,3% de los votantes socialistas se desplazaría hacia el Frente Amplio.

La campaña electoral podría alterar este equilibrio. El PSOE buscará convertir estas elecciones en un referéndum sobre un Gobierno socialista frente a una coalición PP-Vox. Por su parte, el PP insistirá en que existe una mayoría alternativa lista para gobernar. Vox necesita, a su vez, probar que su crecimiento no se debe únicamente a un descontento con Feijóo, sino que responde a una apuesta sólida por el poder.

La paradoja se hace evidente: cuanto más se eleva Vox, más cerca se encuentra la derecha de alcanzar la mayoría; pero, por otro lado, se vuelve más complicado para el PP controlar la narrativa, el programa y las condiciones de una posible investidura. El socio minoritario podría terminar definiendo el tamaño de la mesa.

Entre las curiosidades de esta contienda electoral destaca que Vox podría más que duplicar su representación parlamentaria sin que el PP sufra una caída proporcional. También es digno de mención que el mayor flujo individual entre los principales partidos no se produzca del PSOE hacia Vox, sino del PP hacia Vox. Y queda una última incógnita que prevalece: si el voto conservador logra superar la barrera psicológica del 50%, el verdadero suspense residirá en quién llevará la calculadora al día siguiente.