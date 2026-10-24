Juanma Moreno carga contra el «muro de división» de Sánchez en Barcelona y pide el voto para Albiol

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha aprovechado su visita a Barcelona para lanzar un mensaje contra la polarización política y reclamar un cambio de rumbo en España y Cataluña de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre. El dirigente popular ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de levantar un «muro de división» entre ciudadanos y ha defendido la necesidad de recuperar la convivencia, la concordia y la estabilidad.

«No podemos seguir así, no podemos tener un Gobierno que todos los días intenta construir un gran muro de división entre nosotros, entre vecinos, entre amigos, entre familiares y paisanos», ha afirmado Moreno este sábado ante los medios de comunicación en la capital catalana.

El presidente andaluz ha insistido en que «una sociedad solamente avanza cuando está unida», situando la convivencia como uno de los ejes de su intervención. Sus declaraciones llegan en plena precampaña electoral y con el Partido Popular centrando parte de su discurso en la necesidad de superar la confrontación política.

En el acto han acompañado a Moreno el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo; el candidato popular al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol, y el presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera.

Moreno señala al Gobierno y al independentismo

Durante su intervención, Moreno ha atribuido el deterioro de la convivencia en Cataluña tanto a la actuación del Ejecutivo central durante las dos últimas legislaturas como a fenómenos políticos como el independentismo y el nacionalismo.

A juicio del dirigente andaluz, estos factores han «estropeado» la «concordia que Cataluña ha tenido tradicionalmente». Unas palabras con las que ha situado la convivencia entre ciudadanos en el centro del debate político de cara a la cita electoral.

El presidente de la Junta ha defendido que la política debe servir para resolver los problemas de los ciudadanos y no para profundizar en las diferencias entre ellos. En este sentido, ha reclamado un escenario de mayor entendimiento y ha presentado la propuesta del PP como una alternativa basada en la estabilidad y el orden.

«La candidatura de la normalidad, de la convivencia, del orden, de la estabilidad y del cambio», ha afirmado Moreno al describir la lista popular por Barcelona.

El presidente andaluz pide el voto para García Albiol

Moreno también ha dirigido un mensaje expreso a los ciudadanos catalanes con raíces andaluzas, a quienes ha animado a respaldar al Partido Popular en las elecciones generales del 29 de noviembre. El dirigente ha pedido su apoyo para Xavier García Albiol, que encabezará la candidatura popular por Barcelona.

«Creo que tenemos una enorme posibilidad de cambiar las cosas que no están funcionando, de cambiar las cosas que van mal. Por eso confiamos en que el próximo 29 de noviembre podamos hacer este cambio», ha señalado.

A continuación, ha apelado directamente a sus paisanos andaluces para que respalden al candidato popular, en una intervención con la que el PP busca movilizar a un sector de la población catalana con vínculos familiares y personales con Andalucía.

Moreno ha defendido que la candidatura de Albiol representa una opción para quienes reclaman cambios en la gestión política y ha destacado la importancia de recuperar la estabilidad institucional y la convivencia.

«Eres fiable»: Moreno respalda el proyecto de Albiol

El presidente andaluz ha dedicado también parte de su intervención a elogiar la trayectoria política de García Albiol y el trabajo que, a su juicio, está desarrollando en Badalona.

Moreno ha asegurado que, durante su visita a Barcelona, ha encontrado a «muchísima gente» con sus esperanzas depositadas en el candidato del PP. El dirigente ha vinculado ese respaldo a la imagen de confianza que atribuye al alcalde de Badalona.

«Porque eres fiable. Estás haciendo algo muy importante, que es poner orden, poner sentido común y poner cordura a este desgobierno que estamos atravesando», ha afirmado Moreno dirigiéndose directamente a Albiol.

Con estas palabras, el presidente de la Junta ha escenificado el respaldo de la dirección nacional y territorial del PP a su candidato por Barcelona y ha situado la seguridad, la estabilidad y la gestión entre los argumentos centrales de su discurso electoral.

Barcelona, escenario de la precampaña popular

La visita de Moreno se enmarca en la estrategia del PP para reforzar su presencia en Cataluña antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. La formación busca movilizar a sus votantes y trasladar al debate electoral cuestiones como la convivencia, la gestión pública y la relación entre los distintos niveles de gobierno.

La presencia conjunta de Moreno, Bendodo, Albiol y Sirera ha servido para mostrar el respaldo de diferentes dirigentes populares a la candidatura barcelonesa. El acto también ha permitido al presidente andaluz dirigirse a los ciudadanos catalanes con raíces andaluzas, a los que ha reclamado su participación en el proceso electoral.

El mensaje de Moreno ha girado en torno a una idea central: la necesidad de reducir la confrontación política y recuperar la convivencia. Una reivindicación que el dirigente ha acompañado de críticas al Gobierno de Sánchez y de una petición explícita de apoyo para García Albiol de cara a los comicios.