SALF supera con holgura los avales en Girona y se prepara para dar la batalla en las próximas elecciones generales

Se Acabó La Fiesta (SALF) da un nuevo paso en su preparación para las próximas elecciones generales. La formación ha anunciado que ya ha reunido los avales necesarios para concurrir por la circunscripción de Girona, después de recoger un total de 944 firmas en tan solo 14 días. La cifra supera en 368 los 576 avales exigidos por la legislación electoral a las formaciones sin representación en el Congreso de los Diputados ni en el Senado.

El resultado supone, según los datos difundidos por la propia organización, haber superado en aproximadamente un 64 % el mínimo legal requerido. Una cifra con la que SALF busca demostrar que cuenta con ciudadanos dispuestos a respaldar su proyecto y dar el siguiente paso hacia su presencia en las urnas.

La recogida de firmas se ha desarrollado mediante acciones de calle y en distintos municipios de la provincia, entre ellos Girona, Blanes, Lloret de Mar, Torroella de Montgrí y Salt. La formación ha conseguido así completar el número de apoyos que necesitaba para avanzar en los preparativos de su candidatura.

SALF moviliza a sus simpatizantes en distintos municipios de Girona

La campaña de recogida de avales ha sido uno de los primeros retos organizativos de SALF en la provincia. En apenas dos semanas, la formación asegura haber conseguido reunir casi un millar de firmas, una cantidad que rebasa ampliamente el umbral establecido por la normativa electoral.

El despliegue territorial ha permitido a la organización acercarse a los ciudadanos en distintos puntos de Girona y recoger los apoyos necesarios para continuar con su proyecto electoral. Las acciones de calle han sido una parte fundamental de esta iniciativa, con presencia en municipios de diferentes zonas de la demarcación.

La responsable provincial de SALF en Girona, Belén Cabezas Díaz, ha agradecido la respuesta de los vecinos y la participación de todas las personas que han firmado para respaldar la candidatura.

La formación interpreta esta respuesta como un impulso para continuar trabajando en la provincia y avanzar en la construcción de una lista con la que concurrir a las próximas elecciones generales.

Yeray Iglesias confirma que SALF presentará candidatura

El secretario de Organización Nacional de SALF, Yeray Iglesias, ha confirmado que la formación presentará una candidatura por Girona. El anuncio despeja la incógnita sobre la intención del partido de competir electoralmente en esta circunscripción y abre una nueva fase en la preparación de la lista.

Según ha explicado Iglesias, los integrantes de la candidatura serán personas comprometidas con el objetivo de «poner fin a la corrupción y exigir responsabilidades».

Este mensaje constituye uno de los ejes que la formación quiere situar en el centro de su propuesta política. SALF pretende concurrir a las urnas con un discurso centrado en la denuncia de la corrupción y en la necesidad de exigir explicaciones y responsabilidades a quienes ejercen cargos públicos.

La confirmación de su presencia electoral en Girona permite a la organización concentrarse ahora en la preparación de la candidatura y en los trámites necesarios para formalizar su participación en los comicios.

944 firmas para dar el siguiente paso electoral

Con los avales ya reunidos, la organización provincial comenzará a preparar la candidatura, cuyos integrantes se darán a conocer una vez que las firmas hayan sido presentadas ante la Junta Electoral, según ha informado la formación.

El siguiente paso será completar la presentación de la documentación y someter los avales al procedimiento de comprobación correspondiente. La recogida de firmas continuará abierta en los mismos puntos habilitados hasta ahora, de acuerdo con el anuncio de SALF.

La formación afronta esta fase con el objetivo de consolidar su implantación en Girona y mantener el contacto con los ciudadanos que han respaldado su iniciativa. Haber superado el mínimo legal en 368 firmas le proporciona un margen adicional respecto al requisito anunciado, aunque la validación definitiva corresponde a la Administración electoral.

El anuncio supone un avance organizativo para SALF en una provincia en la que busca hacerse un hueco en el próximo escenario electoral. Con 944 avales reunidos en 14 días, la formación de Alvise Pérez da por cumplido el objetivo inicial de recogida de firmas y se prepara para presentar una candidatura que, según sus responsables, estará comprometida con la lucha contra la corrupción y la exigencia de responsabilidades políticas.