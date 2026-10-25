A Sánchez le crecen los enanos: a cinco semanas del 29-N, PP y VOX siguen en los 200 diputados

El último sondeo realizado por SocioMétrica presenta una izquierda en constante movimiento pero con pocos avances significativos: el PSOE logra recuperar cuatro escaños, mientras que el Frente Amplio y Podemos ven debilitarse su presencia.

Esta radiografía, publicada junto al análisis de El Debate sobre las últimas encuestas, muestra a la derecha afianzada por encima de la mayoría absoluta.

Es interesante señalar que no es tanto el crecimiento de los socialistas lo que impacta, sino la nueva distribución del voto en el espectro progresista.

Pedro Sánchez mejora su representación a expensas de sus socios, pero no logra modificar el equilibrio general.

PP, VOX y UPN alcanzarían un total de 200 diputados, 24 más que los 176 necesarios para gobernar en solitario.

🔴 los hijos de los inmigrantes queman por la educación que les damos en casa. El día que uno de los míos con madre española, muestre desprecio a España diciendo que no se siente español sino camerunés y encima se ponga a quemar y a saquear, lo mandaré a mi aldea. https://t.co/6If0iH3RdL — Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) October 25, 2026

Una recuperación socialista con poco músculo

El PSOE se posicionaría alrededor de los 107 escaños, cuatro más que en la anterior medición, pero con una estimación de voto ligeramente inferior.

Este aspecto cobra especial relevancia: aunque los socialistas aumentan en representación, no logran expandir su apoyo electoral de forma contundente. La ley electoral vuelve a dejar claro que un puñado de votos bien distribuidos puede valer más que un aumento porcentual disperso.

Esta situación favorece a Sánchez, que absorbe parte del electorado que se encuentra a su izquierda. La ruptura entre Podemos y el Frente Amplio deja a ambas formaciones compitiendo por un número limitado de votantes. En este contexto, el PSOE actúa como un refugio para aquellos que quieren evitar la fragmentación, aunque no estén particularmente entusiasmados con el actual Gobierno.

La encuesta también revela una tendencia preocupante para Ferraz: el partido socialista podría recuperar escaños, pero aún estaría lejos de alcanzar una mayoría suficiente. La Moncloa necesitaría mantener una complicada red de apoyos tanto territoriales como parlamentarios. Cada uno de estos socios tendría más poder de presión y menos incentivos para facilitar la legislatura.

La derecha mantiene el control de la aritmética

El PP se consolidaría como la fuerza más votada, con alrededor de 145 diputados, mientras que Vox podría alcanzar unos 62 y UPN mantendría representación. La suma de estas tres formaciones llegaría a 200 escaños. Esta cifra no garantiza automáticamente un Gobierno sólido, pero sí sitúa a la oposición en una posición muy ventajosa.

Podemos visualizar mejor la ventaja en la siguiente comparación:

Bloque o partido Escaños estimados Lectura política PP 145 Primera fuerza y eje de la alternativa PSOE 107 Recupera cuatro representantes Vox 62 Refuerza el bloque de derechas Frente Amplio 5 Pierde presencia comparado con mediciones previas Podemos 0 en Madrid Al borde de la desaparición parlamentaria PP, Vox y UPN 200 Mayoría absoluta holgada

El PP no requiere una remontada extraordinaria para preservar su liderazgo aritmético. Con mantener su ventaja y evitar que Vox absorba un exceso de voto en circunscripciones pequeñas, sería suficiente. Para el PSOE, sin embargo, cada escaño dependerá de una combinación más delicada: su propia movilización, la debilidad de sus socios y la resistencia de las candidaturas locales.

Podemos, ante el riesgo de quedarse fuera

Uno de los datos más destacados se refiere a Podemos, que no conseguiría representación en Madrid al concurrir por su cuenta. Esto tendría también un impacto simbólico: Irene Montero podría perder su escaño si la formación no supera las barreras prácticas en una circunscripción tan competitiva.

La decisión de presentarse de forma independiente al Frente Amplio convierte la campaña en una lucha por la supervivencia. La izquierda alternativa ya no solo discute quién lidera el espacio; se cuestiona cuántos votos se pueden desperdiciar por la fragmentación. En Madrid, donde se distribuyen un gran número de diputados, la competencia es feroz. En otras provincias, la división podría resultar aún más costosa.

El Frente Amplio tampoco emerge fortalecido. Su proyección se sitúa en torno a los cinco escaños, mientras que Podemos quedaría sin representación en la capital. El PSOE se convierte en el principal favorecido por este conflicto, pero el bloque progresista en su conjunto pierde capacidad en el Parlamento. Es el típico caso donde un partido se sienta en una silla nueva, pero la mesa se encoge.

Una encuesta que no debe confundirse con una elección

Los sondeos sirven como un espejo, no como el resultado definitivo. El promedio de encuestas mencionado por El Debate coloca al PP en un 32 % de los votos, al PSOE en un 26,4 %, a Vox en un 18,8 %, a Sumar o Frente Amplio en un 6 % y a Podemos en un 2,9 %. Las discrepancias entre institutos demoscópicos reflejan metodologías diferentes y márgenes de error que pueden influir en la distribución provincial.

Además, queda por evaluar el impacto de la campaña. Un debate, una crisis repentina o una movilización inesperada podrían alterar la participación y la transferencia de votos. Aunque la derecha parte con una clara ventaja, el PSOE aún posee una estructura territorial amplia y la capacidad de concentrar el voto útil. Por su parte, la izquierda alternativa se enfrenta al reto más complejo: convencer a sus antiguos votantes de que la fragmentación no equivale a quedar sin representación.

Entre los aspectos más curiosos se encuentra que el PSOE logre cuatro escaños sin aumentar su porcentaje de voto. Además, resulta llamativo que Podemos pueda mantener presencia a nivel nacional en algunas proyecciones y, al mismo tiempo, quedar excluido de Madrid. En España, la papeleta puede tener protagonismo en los titulares mientras el diputado se desdibuja en el hemiciclo; a veces, la circunscripción guarda más memoria que el propio votante.