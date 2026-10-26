Cayetana hunde al «sultán de la hipocresía», Sánchez, restregándole en la cara a su suegro proxeneta, a la «buitre» Mínguez y a la «rana» Zapatero

Retratado.

Cayetana Álvarez de Toledo ha hundido al candidato del PSOE, Pedro Sánchez, por los escándalos que señalan a su Gobierno, su partido y su círculo íntimo.

En un acto de su partido en Toledo, la popular ha reflexionado sobre la hipocresía del marido de Begoña en sus políticas y promesas. Le ha atizado por haber intentado usar el tema de la vivienda como arma electoral, pese a haber empeorado el problema desde que llegó al poder hace ocho años.

En este sentido, recordó a la ahora execrada «buitre consorte» Montse Mínguez, quien, tras pedir «caretas fuera» en el Congreso, vio cómo se descubría que su pareja era un auténtico fondo buitre.

«Montse Mínguez se subió a la tribuna del Congreso de los Diputados el otro día y declaró: “La vivienda no puede ser un negocio, careta afuera”. Su pareja hace negocios con la vivienda, desahucios incluidos; es decir, en sus términos, su pareja es una pyme buitre y ella, la “buitre consorte”. Y la han echado de las listas, pero, ojo, no la han echado por hipócrita, la han echado porque la han pillado».

Tras esto, sacó del baúl —o de la caja fuerte— al «faro moral» del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, y sus joyas:

«Dice: “Ser socialista es tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho”. Y se reía, ¿no? Con la sonrisa congelada de las bellas almas, ¿no? Resulta que escondía más de un millón de euros, un millón trescientos mil, que sepamos; pueden ser más, en su caja fuerte. Claro, con razón Delcy Rodríguez lo llamaba mi príncipe. Ayer, la Fiscalía pidió imputarle por malversación. Es decir, el faro moral es un farsante y el príncipe salió rana».

Por último, retrató al «sultán de la hipocresía», Sánchez, por declararse feminista cuando tiene un historial que lo retrata. Desde sus inicios en la política hasta los escándalos relacionados con la prostitución de sus diputados y ministros, así como los casos de presunto acoso, incluso dentro de Moncloa: