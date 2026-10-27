Ayuso hunde a Pedro Sánchez por sus escándalos de corrupción: «Guapito tramposo»

Contundente.

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acompañado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la presentación de las listas en la comunidad de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

La popular ha aplaudido la selección realizada por el gallego para representar al partido tanto en el Congreso como en el Senado.

«Juntos vamos a solucionar esta etapa gris en España».

También dedicó unas cándidas palabras al líder del proyecto:

«Ha tenido la capacidad, y siempre la ha tenido, de aunar tantas sensibilidades y dejarnos a todos ser como somos. Yo lo agradezco. Feijóo es necesario porque solo así se puede unir a una España plural y compleja. Porque no es lo mismo la vida a la madrileña que a la gallega o a la catalana. Somos un país de contrastes, de matices».

Incidió en que siempre busca el consenso desde el respeto, aunque no comparta ciertos postulados: «Gana a través del convencimiento y no por ser el más macarra de la promoción, que es lo que se está estilando últimamente. Está ahí cuando se le necesita».

Tras dedicar palabras de apoyo, reivindicación y felicitación a muchos de los militantes que conforman las listas de candidatos, Ayuso reflexionó sobre el panorama de cara a los comicios, en un ambiente marcado por la tensión y los hechos violentos impulsados por la izquierda y la extrema izquierda, y puso en valor la diferencia entre el líder del PP y Pedro Sánchez.