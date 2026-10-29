La oposición de Barcelona exige a Collboni aplazar el pleno municipal por el luto por el accidente de tren de Urda

Los cuatro grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Barcelona —Junts per Barcelona, Barcelona en Comú, Esquerra Republicana y Partido Popular— han reclamado al alcalde, Jaume Collboni, que aplace el pleno municipal previsto para este viernes, 30 de octubre, por coincidir con los tres días de luto oficial decretados por el Estado tras el accidente ferroviario de Urda.

Los presidentes de los grupos municipales han solicitado que la sesión se reprograme para la próxima semana, con el objetivo de respetar la jornada de duelo y permitir que el pleno ordinario se celebre con todos sus puntos de impulso y control.

La oposición critica que el Gobierno municipal haya planteado mantener la sesión de este viernes únicamente con los expedientes administrativos incluidos en el orden del día, dejando fuera las iniciativas políticas que los grupos pueden presentar para fiscalizar la acción del Ejecutivo local.

En este sentido, Junts, BComú, ERC y PP defienden que el pleno se traslade a la próxima semana y se desarrolle con normalidad, de manera que la oposición pueda ejercer sus funciones de control e impulsar sus propias propuestas.

Dos meses sin poder presentar iniciativas

La petición también responde al calendario político de las próximas semanas. Según advierten los grupos municipales, durante noviembre no podrá celebrarse el pleno correspondiente a ese mes al coincidir con la campaña electoral.

Por ello, si finalmente se desconvoca la sesión prevista para este viernes sin reprogramarla con todos sus puntos, los grupos de la oposición podrían pasar dos meses sin disponer de un pleno ordinario en el que presentar sus iniciativas.

La oposición reclama así a Collboni que atienda su petición y reprograme la sesión para la próxima semana, combinando el respeto al luto oficial con el normal funcionamiento de la actividad política municipal.