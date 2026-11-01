Abascal despelleja a Puente por la ‘canallada’ del ‘error humano’ en Urda y anuncia que se personará como acusación popular

Santiago Abascal ha elevado el tono contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la gestión de la tragedia ferroviaria de Urda y, en particular, por los intentos de atribuir el accidente a un supuesto error humano. El presidente de Vox ha calificado de «canallada de la peor especie» señalar a un trabajador y trasladarle públicamente la responsabilidad antes de que se hayan esclarecido todas las circunstancias del siniestro.

«Señalar a un trabajador e intentar convencer a la opinión pública de que es un error humano y exponer a ese trabajador me parece una canallada de la peor especie», ha denunciado Abascal en una entrevista concedida a El Mundo, en la que también ha cuestionado el estado de las infraestructuras ferroviarias y los mecanismos de seguridad de la red.

La advertencia del líder de Vox llega acompañada de un anuncio de calado judicial: su partido volverá a personarse como acusación popular en la causa abierta por el accidente de Urda. «Exijo conocer toda la verdad y exijo que esto lo conozcamos en sede judicial», ha afirmado, antes de confirmar que la formación participará en el procedimiento para que se investiguen los hechos y se depuren las posibles responsabilidades.

Vox quiere que se conserven todas las pruebas

Abascal también ha puesto el foco en la conservación de los elementos probatorios del accidente. El dirigente ha recordado que Vox solicitó que se protegieran todas las pruebas existentes en el lugar del siniestro para garantizar que la investigación pueda desarrollarse con todas las garantías.

En este sentido, ha establecido un paralelismo con el accidente de Adamuz y las informaciones sobre la retirada de elementos que podían resultar importantes para esclarecer lo ocurrido. «Pedimos en primer lugar que se protegieran las pruebas que existieran del accidente para que no tuviéramos que tener noticias de nuevo como las de Adamuz, donde se habían retirado del lugar del accidente elementos probatorios importantes», ha explicado.

La formación quiere evitar que cualquier elemento relevante quede fuera del alcance de los investigadores y reclama que sean los técnicos y los jueces quienes determinen qué ocurrió realmente en Urda. Para Abascal, no se puede dar por cerrada la explicación del accidente señalando a un trabajador mientras siguen abiertas las preguntas sobre el funcionamiento de los sistemas técnicos y las condiciones de seguridad de la infraestructura.

Abascal cuestiona el deterioro de la red ferroviaria

El presidente de Vox ha aprovechado la tragedia para denunciar lo que considera un deterioro progresivo de las infraestructuras españolas y ha responsabilizado políticamente al Ejecutivo de Sánchez de la situación de la red de transportes.

«España tenía un sistema ferroviario del que sentirnos orgullosos y eso se ha desplomado de una manera brutal y de una manera trágica», ha afirmado. Abascal también ha extendido sus críticas al estado de las carreteras y ha reclamado una revisión de las inversiones destinadas al mantenimiento y la modernización de las infraestructuras.

El dirigente ha cuestionado, además, que se transmita a los ciudadanos una sensación de seguridad absoluta mientras persistan los problemas que, a su juicio, afectan a la red ferroviaria. «La degradación existe y la degradación no se resuelve de la noche a la mañana», ha advertido.

En este contexto, Abascal ha insistido en que las causas de los accidentes y de los fallos técnicos deben esclarecerse sin anticipar conclusiones ni descargar responsabilidades sobre trabajadores concretos. Su formación pretende llevar esa exigencia al ámbito judicial mediante su personación como acusación popular.

La iniciativa sitúa la investigación de la tragedia de Urda en el centro de la ofensiva política de Vox contra la gestión del Gobierno en materia de infraestructuras. Abascal exige que se conozca toda la verdad, que se conserven las pruebas y que, si existen responsabilidades, estas puedan determinarse en sede judicial.