Cayetana fulmina a Javier Ruiz tras confesar que transformaron TVE en ‘Telepedro’: «No ha entendido la diferencia»

Tremendo zasca.

Cayetana Álvarez de Toledo ha propinado un auténtico baño a los palmeros sanchistas que pululan por TVE, pagada con el dinero de todos los españoles, para impulsar el relato que les envían desde Moncloa y Ferraz.

En una rueda de prensa, tras ser preguntada por su propuesta de «limpiar» España de actitudes corruptas que han marcado al sanchismo, la popular se ha reafirmado. Incide en que no solo se debe acabar con actitudes y nombramientos como el de Koldo, sino también con periodistas que actúan como comisarios políticos.

«Y yo he dicho que no se puede aceptar que haya comisarios políticos en instituciones que son de todos. Entonces dije: “No vamos a tener ni a Leires, ni a Koldos, ni a Jésicas, pero tampoco a Tezanos, ni a Pumpidos, ni a Intxaurrondos”. Personas que utilizan el dinero de todos al servicio de un proyecto de poder personal que es el de Pedro Sánchez».

Avanza que no planean cambiar unos comisarios del PP, sino evitar que se politicen las instituciones.

«No queremos quitar los comisarios políticos del PSOE para poner comisarios políticos del PP. Queremos proteger la sacrosanta neutralidad de las instituciones públicas, que tienen que ser de todos».

Recordó que, cuando ella era candidata en Cataluña en pleno proceso separatista, quitaba lazos amarillos, pero no para colocar otros de colores distintos, sino para proteger la neutralidad.

«Eso es lo que nosotros queremos. Instituciones limpias al servicio de todos. Porque son de todos, todos las pagamos y, por tanto, tienen que servir para todos».

Tras esta aclaración, llegó el zasca a Javier Ruiz, que hace unos días confesaba —para sorpresa de nadie— que han transformado TVE en «Telepedro» y lo justificaba porque otros medios privados tenían líneas editoriales distintas.