Cayetana hunde a Sánchez a cuenta de las arengas a Óscar Puente: «Han perdido la cabeza. Y el corazón»

La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha publicado un vídeo en el que analiza el mitin del PSOE en Valencia y desmonta el jaleo coreado al exministro Óscar Puente. En un acto de los populares en Teruel lanza su crítica y repasa cómo el partido de Pedro Sánchez ha cruzado líneas que antes parecían intocables.

«Yo lo ví y pensé, “qué grado de fanatismo, qué grado de enajenación hay que tener para llegar a esos límites”».

Álvarez de Toledo explica el recorrido que ha llevado al PSOE del marido de Begoña a este punto: desde los pactos iniciales con partidos que quieren romper a España hasta el mitin valenciano.

«Se empieza pactando con Bildu y se acaba jaleando al responsable político de la muerte de 115 españoles», sintetiza en en su reflexión. La diputada repite la idea con énfasis y añade que «jalear a voz en grito al responsable político» de esta tragedia evidencia un grado de fanatismo difícil de justificar:

«Se empieza pactando con Bildu y se acaba jaleando al responsable político directo de la muerte de 115 españoles. Lo repito, se empieza pactando con un partido que no condena, que incluso justifica el asesinato de nuestros compatriotas y se acaba en un mitin jaleando a voz en grito al responsable político de la muerte de 115 españoles».

Se empieza pactando con Bildu y se acaba jaleando al responsable político de la muerte de 115 españoles. Han perdido la cabeza. Y el corazón. ——-

Sobre el mitin del @PSOE en Valencia. Hoy, en Teruel. @popularesteruel pic.twitter.com/xTDqiJfYYK — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) November 7, 2026

Concluye su reflexión con la esperanza de que tras la probable derrota en las elecciones del próximo 29 de noviembre, la razón vuelva a imperar dentro del PSOE y les haga reflexionar sobre lo nefasto que han sido estos ocho años: