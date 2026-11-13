Iker Jiménez, Carmen Porter y el Dr. Cabrera ojipláticos ante la performance surrealista en el acto de campaña Sánchez

Ridículo máximo.

La esperpéntica campaña electoral de Pedro Sánchez ha contado con uno de los momentos más surrealistas que se recuerden: una performance que ha dejado ojipláticos a Iker Jiménez, Carmen Porter y el Dr. José Cabrera en el plató de Horizonte.

Como si no fuera suficiente con el protagonismo de la mujer del líder del PSOE en plan «Evita» de AliExpress, el primer acto proselitista oficial de Sánchez de cara a las elecciones del 29 de noviembre contó con la participación de la rapera sevillana Julia de Arco.

Y la cosa no fue sorprendente solo por la vestimenta de la cantante, sino también por la letra: «No me he levantado y estoy depre; he ido a la cocina y me he servido una copa» o «Trapo, ¿qué es ese sitio? Trapo suena como súper bien».

Evidentemente, la participación de la cantante de 20 años es un burdo intento por conectar con los votantes más jóvenes, pero la incomodidad y la impostura de Sánchez, Begoña o «Chiqui» Montero eran tan evidentes que se les veía en las caras.

Incluso cuando involucró al secretario general del PSOE en su performance, se apreció completamente descolocado.

En el espacio de Cuatro analizaron el momento y la cosa alcanzó tal nivel que solo pudieron contemplar el esperpento sin pronunciar una palabra.