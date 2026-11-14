Los veteranos González y Guerra tumban el manifiesto que ex dirigentes del PSOE planeaban para pedir el voto contra Sánchez

La cabra tira al monte, que dice un viejo refrán español.

Y si es dirigente socialista, por mucho que bale, por muy alto que sea su «¡beee, beee!» -como deja patente cada poco el castellano manchego Emiliano García Page- a la hora de la verdad entra el redil y corre a por el pienso del pesebre.

La actual campaña electoral ha ofrecido una imagen poco común: exministros y líderes históricos del PSOE dialogando sobre la posibilidad de solicitar el voto en contra de Pedro Sánchez, aunque finalmente no han llegado a firmar un manifiesto conjunto.

Tal y como informa Okdiario, la decisión de Felipe González y Alfonso Guerra ha hecho descarrilar esta iniciativa.

Este proyecto llevaba en circulación algo más de un mes.

Los promotores compartían una preocupación: el rumbo que, según su criterio, ha tomado España y el propio PSOE. Sin embargo, existe una gran distancia entre estar de acuerdo en un diagnóstico y llevar a cabo un desafío público al secretario general socialista en plena contienda electoral.

Un descontento real, pero sin manifiesto

La propuesta se gestó a partir de una idea sencilla pero cargada de tensión política: solicitar a los votantes que no respaldasen a Sánchez, sin que ello implicara necesariamente apoyar a otra opción política. Para muchos exdirigentes, el actual PSOE ya no refleja al partido que conocieron en sus tiempos de Gobierno y liderazgo.

Este planteamiento cobró fuerza tras la afirmación de Felipe González en una entrevista televisiva, donde anunciaba su intención de votar en blanco en las próximas elecciones. Su declaración abrió una ventana para que antiguos colaboradores y responsables ministeriales manifestaran una postura similar. Aunque muchos compartían la crítica, no todos estaban dispuestos a plasmarla en un documento colectivo.

Uno de los miembros del grupo resume la situación con claridad: cada uno podrá expresar su opinión de forma individual si se les interroga, pero no habrá un manifiesto conjunto. Esta afirmación refleja una realidad del socialismo tradicional: las discrepancias con Sánchez son abundantes, pero la voluntad de plantear una ruptura formal es escasa.

González y Guerra, un umbral político

La inclusión de González y Guerra en este documento habría dotado al mismo de una autoridad simbólica difícil de igualar. Ambos representan una época en la que el PSOE no solo ganó elecciones, sino que también consolidó su poder territorial y gobernó durante años con una identidad ideológica clara. Sin su firma, el manifiesto corría el riesgo de ser visto simplemente como una iniciativa de veteranos críticos sin el respaldo de sus figuras más relevantes.

El dilema no era solo electoral. Para muchos de aquellos que pertenecen a esa generación, el PSOE sigue siendo más que una organización, es un legado personal y político. Un dirigente cercano a los promotores reconoce que convencer a González y Guerra resultaba especialmente complicado, pues perciben al partido “como un hijo”. Esta metáfora ilustra con precisión la intensidad de los vínculos internos.

La paradoja es evidente:

Hay antiguos altos cargos socialistas que critican la estrategia de Sánchez.

Persiste el descontento ante los acuerdos alcanzados y la dirección política del Gobierno.

La crítica puede manifestarse en privado o a través de entrevistas.

Pero un llamamiento colectivo contra el líder del partido se percibe como un paso irreversible.

El voto en blanco como opción intermedia

La postura de González ofrece un enfoque menos traumático. Optar por el voto en blanco permite distanciarse de Sánchez sin solicitar explícitamente el apoyo a un partido rival. También evita que un ex presidente socialista sea visto como el portavoz de la oposición.

Desde una perspectiva política, esta opción presenta tanto beneficios como limitaciones. Permite mantener una autonomía y enviar una señal de descontento, aunque carezca de la capacidad movilizadora de una campaña estructurada. Además, deja abierta la interpretación sobre cómo manifestar ese descontento: abstenerse, votar en blanco o apoyar a otra alternativa de forma puntual.

Elemento Efecto político Manifiesto conjunto Habría evidenciado una ruptura generacional Voto en blanco Expresa rechazo sin apoyar a otro partido Declaraciones individuales Mantienen la presión, pero reducen la coordinación Ausencia de González y Guerra Debilita el impacto simbólico de la iniciativa

Una señal para Sánchez y para el PSOE

El rechazo del manifiesto no implica una reconciliación con la dirección del partido socialista. Más bien, indica que los veteranos opositores prefieren permanecer divididos. Hasta ahora, Sánchez ha evitado una imagen de ruptura con varios de sus antiguos ministros, aunque el debate sigue presente.

Para el PSOE, este episodio tiene una lectura incómoda. La crítica no proviene solo de sus adversarios de siempre, sino también de antiguos líderes que ayudaron a construir el partido en el poder. Esta impugnación desde la memoria socialista puede resultar más incómoda que un ataque desde el Parlamento, ya que discute al actual liderazgo la propiedad de las siglas y del legado.

Finalmente, este desenlace también pone en evidencia los límites de la influencia de los expresidentes. González todavía tiene la capacidad de marcar la agenda política, pero no necesariamente de organizar un movimiento. Guerra, por su parte, mantiene un peso histórico indiscutible, aunque en la política actual las cosas se mueven a una velocidad que deja poco espacio para los tributos del pasado. En tiempos de elecciones, hasta los espectros históricos tienen que pasar por el filtro de las urnas.

Así, la iniciativa queda archivada sin documento, pero no sin repercusiones. Sus promotores han comprobado que existe un descontento compartido, y también han constatado que, a la hora de expresar una distancia real o pedir públicamente el voto contra Sánchez, hay una frontera que ni siquiera la vieja guardia socialista ha querido cruzar.