La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha retratado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de una forma particular: con un telediario improvisado en el que le bastó con leer los titulares del día para explicar por qué un ‘cambio es necesario’.

La popular sorprendió a los presentes cuando, antes de iniciar su discurso, cogió su móvil para buscar algo en el dispositivo. Cuando muchos pensaban que estaría buscando el discurso o los asuntos que iba a tratar, de repente comenzó a sonar una música propia de un telediario.

«Parezco César Lumbreras, mi saludo a Agropopular», bromeó.

Acto seguido, comenzó a leer los titulares del día, que reflejan toda la corrupción que salpica al Gobierno, al partido y al círculo íntimo de Pedro Sánchez:

«Canarias pidió ayuda al Gobierno 20 días antes de la llegada masiva de inmigrantes a las islas; Sánchez pasa al próximo Gobierno una factura de gasto extra de 18.000 millones de euros; la ministra de Igualdad confesó en privado que las pulseras antimaltrato fallan en su esencia; Irene Montero alteró el contrato de las pulseras antimaltrato investigado por Europa e hizo inviable que Telefónica lo mantuviera; informes de Hacienda desmienten el impulso del SMI a las rentas bajas; miles de empresas dejarán de ser viables por la subida del SMI, según la patronal de la limpieza; Bruselas pronostica una caída de los salarios reales en España que se arrastrará hasta 2028».

La popular siguió comentando otras noticias que retratan al líder del PSOE para, después, lanzar su mensaje en favor del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, con la idea central de que un cambio es necesario para revertir la crisis política que atraviesa el país.