El Frente Obrero ha vuelto a utilizar las lonas publicitarias para irrumpir en la campaña electoral. La formación liderada por Roberto Vaquero ha desplegado este jueves 19 de noviembre un nuevo cartel en Madrid con un mensaje contundente: «Si vienes a delinquir, el Frente Obrero te deportará de España». Una declaración que sitúa la inmigración, la seguridad y el control de las fronteras en el centro de su discurso de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

La lona ha sido instalada en la calle de las Azucenas, número 2, en el barrio de Valdeacederas, dentro del distrito madrileño de Tetuán. En la imagen aparecen tres figuras encapuchadas atravesadas por una franja roja, junto a una petición expresa de voto para Roberto Vaquero y su formación política.

La iniciativa vuelve a mostrar la estrategia comunicativa del Frente Obrero, que está apostando por mensajes de fuerte impacto visual para hacerse un hueco en una campaña dominada por los grandes partidos. La formación pretende convertir la seguridad ciudadana y la política migratoria en dos de los principales asuntos de discusión electoral.

Expulsión de inmigrantes irregulares y endurecimiento de las fronteras

El partido de Roberto Vaquero defiende la expulsión de los inmigrantes que se encuentren en situación irregular y de aquellos que cometan delitos de manera reiterada. También reclama que quienes hayan intentado entrar ilegalmente en España no puedan regularizar posteriormente su situación.

Entre sus propuestas figura un mayor control de las fronteras y una política migratoria más restrictiva. La formación considera que el actual modelo no está ofreciendo respuestas suficientes ante los problemas que, a su juicio, genera la inmigración masiva en determinados barrios y municipios.

El programa incluye también una propuesta de retirada de la nacionalidad a quienes cometan delitos graves, así como la suspensión de nuevas concesiones de nacionalidad mientras se revisan las otorgadas durante los últimos veinte años. Estas medidas forman parte de su planteamiento político y requerirían, en caso de intentar aplicarse, superar los correspondientes límites constitucionales y legales.

Roberto Vaquero carga contra PSOE y PP

El Frente Obrero dirige también sus críticas contra los dos grandes partidos nacionales. La formación sostiene que tanto los sucesivos gobiernos socialistas como los populares han fracasado en sus políticas migratorias y de seguridad.

Su discurso pone especial énfasis en las consecuencias que, según el partido, soportan los trabajadores en sus barrios: problemas de convivencia, presión sobre los servicios públicos y delincuencia. Vaquero reivindica que la política migratoria debe atender prioritariamente a los intereses de los ciudadanos españoles y de la clase trabajadora.

La organización defiende asimismo la llamada remigración ordenada hacia los países de origen de aquellas personas que, según su planteamiento, no han venido a aportar ni a integrarse.

De Mohamed VI a los encapuchados: la ofensiva publicitaria del Frente Obrero

La nueva lona no es una acción aislada. El Frente Obrero ya había desplegado otro cartel en la zona de Madrid Río con una imagen de Pedro Sánchez y Mohamed VI acompañada del lema «¡Que te vote Mohamed VI!».

Con ambas iniciativas, la formación busca diferenciarse del resto de candidaturas mediante una comunicación provocadora y mensajes que pretenden abrir el debate sobre cuestiones que considera insuficientemente abordadas por los partidos tradicionales.

El Frente Obrero se presenta en las 52 circunscripciones

La organización, presidida por el escritor e historiador Roberto Vaquero, concurrirá a las elecciones generales del 29 de noviembre en las 52 circunscripciones, después de reunir más de 60.000 avales.

Bajo el lema «Defendamos España», el partido articula su programa alrededor de tres principios: patria, orden y lucha obrera.

Con esta nueva campaña en Tetuán, el Frente Obrero vuelve a colocar la inmigración y la seguridad en el escaparate electoral y trata de reivindicar un espacio propio en una contienda política en la que pretende disputar protagonismo a las formaciones tradicionales.