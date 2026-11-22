Hasta hace no tanto, la idea de ver a VOX sentado en el Consejo de Ministros sonaba a política ficción.

Hoy es una ´realidad’ con la que se opera en Génova, en Ferraz y en todas las redacciones de periódico.

Santiago Abascal está poniendo a punto el partido para ese escenario: una participación directa en el Gobierno de España.

No se trata solo de sacar más escaños.

El partido ha crecido vertiginosamente en las encuestas y en un futuro Gobierno con el PP -dando por supuesto que la megalómana estructura montada por el manirroto Pedro Sánchez se reducirá a 12 ministerios- gestionará casi seguro una vicepresidencia y cuatro carteras ministeriales.

A eso, como es lógico, habrá que sumar multitu8d de organismos, departamentos e instituciones y no es sencillo, a toda prisa, encontrar gente capaz y fiable, para llenar con garantías todos los huecos.

VOX, sabe que se la juega y quiere demostrar que tiene cuadros, un programa sólido y capacidad de gestión.

En política, los escaños abren la puerta, pero lo que se hace al día siguiente decide quién se queda en la sala donde se toman las decisiones.

Y en esa preparación hay nombres propios que rara vez salen en la foto pero que pesan cada vez más.

Kiko Méndez-Monasterio, el estratega en la sombra

El primero de ellos es Kiko Méndez-Monasterio.

Nunca busca el primer plano, apenas concede entrevistas y rara vez sube a un atril. Sin embargo, quienes conocen las tripas de VOX coinciden en que es una pieza clave de su estrategia y uno de los grandes inspiradores de Abascal.

Amigo personal del líder desde hace años, Méndez-Monasterio ha sido el hombre de las ideas, del diseño del discurso y de las decisiones que se cocinan lejos de los focos. Su huella se percibe en el giro del partido hacia los asuntos que hoy marcan la agenda: la inmigración, la seguridad, la soberanía y la batalla cultural contra el llamado consenso progre.

Su papel es todavía más relevante en las negociaciones. Cuando VOX se ha sentado con el PP para pactar gobiernos autonómicos o apoyos parlamentarios, ha estado en la trastienda, midiendo cada concesión y cada línea roja.

Si tras el 29-N hay que negociar con Alberto Núñez Feijóo la entrada en el Ejecutivo, todo apunta a que su mano volverá a estar en el documento final.

Montse Lluis, la infatigable

Otro nombre que gana peso es el de Montse Lluis. Infatigable, discreta y silenciosa, es de esas dirigentes que trabajan más de lo que hablan. Mientras otros se reparten los titulares, ella se ocupa del trabajo menos vistoso y más necesario: la organización, el seguimiento de los expedientes y la coordinación interna.

En un partido que aspira a gobernar, ese perfil vale su peso en oro. Las administraciones no se manejan con frases para redes sociales, sino con gente que sabe leer un expediente, hacer seguimiento de una ley y que no se cansa a las ocho de la tarde. Lluis representa esa cara menos conocida de VOX, la de la gestión callada.

Quero, la mirada social

El tercer nombre es el de Carlos Hernández Quero, un dirigente con una marcada mentalidad social.

Su perfil conecta con una idea que VOX quiere explotar: que la defensa de los trabajadores, las familias y las clases medias no es patrimonio de la izquierda.

Mientras el PSOE y SUMAR se reparten el discurso social, VOX pelea por el voto de los barrios obreros, de los autónomos ahogados por los impuestos y de los jóvenes que no pueden pagar un alquiler.

Quero encarna esa apuesta por la vivienda, el poder adquisitivo y la prioridad nacional en el acceso a ayudas y servicios. Es la pata social de un partido que quiere demostrar que su programa no se acaba en la frontera.

Samuel Vázquez, la seguridad como bandera

El cuarto perfil es el de Samuel Vázquez, policía de profesión, con una idea muy definida de cómo deben ser la seguridad, la política de inmigración y el Ministerio del Interior.

Sus intervenciones, directas y sin eufemismos, han conectado con un electorado harto de la inseguridad en las calles y de la gestión migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez.

Su conocimiento del terreno le da credibilidad allí donde VOX más quiere marcar diferencias. Defiende más medios y más respaldo para la Policía Nacional y la Guardia Civil, control efectivo de las fronteras y firmeza ante la delincuencia. Si VOX llega a negociar carteras, la de Interior será una de las más codiciadas, y perfiles como el suyo encajan como un guante en ese debate.

De la protesta a la gestión

VOX nació como una oposición frontal al consenso dominante sobre inmigración, impuestos, modelo territorial y políticas de igualdad. Ahora se enfrenta al reto de convertir esa crítica en decisiones administrativas concretas.

Para eso no bastan los discursos de mitin. Un partido que aspira a gobernar necesita equipos especializados, propuestas legislativas aplicables, interlocutores capaces de negociar con funcionarios, empresarios y colectivos sociales, una posición clara sobre los Presupuestos Generales del Estado y respuestas prácticas en sanidad, vivienda, educación y pensiones.

La dirección parece haberlo entendido. Llegar al Ejecutivo exigiría no solo ministros de perfil político, sino también secretarios de Estado, directores generales y asesores capaces de manejar una Administración compleja, lenta y muy poco amiga de los mensajes de 280 caracteres. Por eso nombres como los de Méndez-Monasterio, Lluis, Quero o Vázquez importan tanto como el de Abascal.

El equilibrio con el PP

Abascal mantiene el control de la estrategia. Su desafío es preservar la identidad del partido sin cerrar la puerta a un acuerdo con el PP. Si se modera demasiado, puede desmovilizar a sus bases. Si se muestra demasiado rígido, puede hacer imposible cualquier entendimiento.

Los gobiernos autonómicos compartidos con los populares han sido un campo de pruebas. Le han permitido demostrar capacidad institucional, pero también han revelado sus límites: gobernar en coalición obliga a repartir competencias, aceptar cesiones y asumir decisiones impopulares.

En un Gobierno nacional, las diferencias saldrían más caras. Cada área tiene sus dificultades. Endurecer la política migratoria choca con las competencias europeas y los límites legales. Bajar impuestos exige cuadrar las cuentas. Reforzar la coordinación nacional del Estado autonómico encuentra resistencias territoriales y constitucionales. Dar más medios a la Policía y la Guardia Civil tiene un coste presupuestario. Y en vivienda, aumentar la oferta y frenar la okupación pasa por competencias compartidas. A todo ello se suman la política exterior, la defensa y la relación con Bruselas, donde el discurso de campaña deja poco margen a la improvisación.

El examen de la economía

La economía será la prueba más exigente. Cualquier Gobierno tendrá que lidiar con la deuda, el empleo, la productividad y el precio de la vivienda. Las rebajas fiscales resultan atractivas para familias y empresas, pero necesitan una base sólida. El debate no se cerrará con cuánto se promete, sino con cuánto cuesta y quién paga la diferencia.

VOX quiere proyectar una imagen menos centrada en la batalla cultural y más volcada en la gestión. Su mensaje apunta a votantes conservadores, autónomos, empresarios y clases medias preocupadas por la pérdida de poder adquisitivo. La pelea ya no es solo contra la izquierda, sino también por el liderazgo del espacio a la derecha del PSOE.

Un nuevo sistema de partidos

Si VOX entra en el Gobierno, España se sumaría a un modelo habitual en buena parte de Europa: una coalición entre una fuerza conservadora tradicional y otra de corte patriótico. El cambio afectaría a la agenda legislativa, al lenguaje institucional y a la relación con las comunidades autónomas.

El PP tendrá que elegir entre una alianza estable y un Gobierno en solitario con apoyos externos. La primera opción da más seguridad parlamentaria, pero obliga a compartir costes y protagonismo. La segunda da más libertad a los populares, pero convierte cada votación en una negociación.

Para VOX, el riesgo es el inverso. Entrar en el Gobierno le permitiría demostrar su utilidad, pero también le haría responsable de los problemas que hoy atribuye al sistema. Una subida de la inflación, una crisis migratoria, una huelga o un mal dato de paro dejarían de ser munición contra el Ejecutivo para convertirse en parte de su propio balance. Cuanto más cerca está un partido del poder, menos espacio le queda para la indignación. El reto de Abascal, y del equipo silencioso que le rodea, es cambiar el megáfono por la carpeta de los Presupuestos sin perder la identidad por el camino.