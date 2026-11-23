Esperó un poco, pero fue contundente.

La portavoz del PP, Ester Muñoz, inició el debate desmontando el relato de los portavoces de izquierda, que hablan sobre la vivienda como si fuera un problema de ahora y ellos no tuvieran ocho años gobernando.

La popular lanzó las propuestas de la formación de Génova de cara a las elecciones, algo que no hizo ninguno de los portavoces de la izquierda, que solo atinó a hablar de intervención en el mercado, la medida estrella de la izquierda dogmática que nunca soluciona los problemas.

Mientras los representantes de la izquierda se pelean entre ellos, el PP presenta sus propuestas en vivienda: ➡️ Construir un millón de viviendas

➡️ Quitar las trabas burocráticas

➡️ IVA del 10 al 4%

➡️ Los okupas y los jetas, a la calle

#DebateA8RTVE https://t.co/ndsYIFTMai — ESTER MUÑOZ (@EsterMunoz85) November 23, 2026

Pero tuvo tiempo para retratar a los ‘señoros’ de izquierda: afeó que ninguno de los portavoces de la izquierda ‘más feminista de la historia’ fuese una mujer. De hecho, incidió en cómo Emilio Delgado, del Frente Amplio, ‘quitó’ a la portavoz del partido para acudir él.

¿IGUALDAD? Los cuatro partidos de izquierda han traído a debatir a cuatro señores. Lecciones, ninguna.

#DebateA8RTVE https://t.co/KffCOr28xU — ESTER MUÑOZ (@EsterMunoz85) November 23, 2026

Una de los dardos que más ha dolido tanto a Patxi López (PSOE) como a Gabriel Rufián (ERC), Emilio Delgado (Frente Amplio), Oskar Matute (Bildu), miriam Nogueras (Junts) y Maribel Vaquero (PNV) es que llevan ocho años en el poder:

«Aquí el Gobierno y sus cómplices hacen como si no hubiesen estado ocho años en el poder. Hace falta un cambio».

Tras la sección de vivienda, llegó el turno de los servicios. Y, cómo no podía ser de otra forma, la portavoz popular abordó la situación del ferrocarril y de las carreteras, antes de recordar las responsabilidades políticas del presidente Pedro Sánchez.

Pero lo más llamativo fue cuando el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, intentó atacar al portavoz del PSOE, Patxi López, incidiendo en que «había que reconocer errores». Muñoz resaltó que el partido independentista ha sido cómplice del PSOE, algo que no gustó a Rufián, que soltó un «qué pereza» y afirmó que haría todo lo que estuviera en su poder para que los de Feijóo no gobernaran. Ante esto, la popular fue todavía más dura: «Cálmate, si ya sé que eres un Braveheart de Temu».

Rufián en esta campaña es el Braveheart del Temu. Alguien tenía que decírselo. #DebateA8RTVE https://t.co/vnjzQoMhtq — Partido Popular (@ppopular) November 23, 2026

Minuto de oro

Muñoz cerró con un mensaje que sintetiza las propuestas del PP y el discurso que llevan impulsando las últimas semanas: la idea del cambio necesario.