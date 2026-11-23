Luis María Pardo no ha ocultado su entusiasmo ante los resultados de la última encuesta electoral publicada por La Razón. El presidente de Iustitia Europa ha celebrado que su formación aparezca por primera vez en un sondeo de ámbito nacional y ha destacado especialmente las posibilidades de conseguir representación parlamentaria en la Comunidad de Madrid.

En un vídeo difundido en sus redes sociales, Pardo ha presentado los datos como un auténtico revulsivo para su proyecto político. «¡Bombazo, está aquí!», comienza proclamando, antes de subrayar que, según la encuesta de NC Report, Iustitia Europa supera ya el 3% de intención de voto en Madrid.

El dirigente asegura que ese porcentaje permitiría a su partido obtener entre uno y dos diputados en la circunscripción madrileña. Su principal objetivo inmediato sería hacerse con uno de los escaños que actualmente corresponden al espacio político de Podemos, mientras que también ve posibilidades de disputar un segundo asiento al PSOE.

«Quitamos el escaño a Podemos, estamos a punto de quitar el segundo escaño al PSOE», afirma Pardo, que considera que su formación podría convertirse en el único partido extraparlamentario con opciones de irrumpir en el Congreso de los Diputados.

💣 BOMBAZO | IUSTITIA ENTRA EN EL CONGRESO Y LE QUITA ESCAÑO A PODEMOS La última encuesta nacional de La Razón confirma lo que ya apuntaban los sondeos específicos de Madrid: Iustitia Europa es la gran sorpresa del 29N. Este 29N hay que votar en masa. Y en Madrid, hay que votar en masa a @IustitiaEuropa — Luis María Pardo (@LMPardoAbogado) November 23, 2026

La celebración del dirigente llega después de que NC Report haya publicado una nueva estimación electoral para La Razón, elaborada entre el 16 y el 20 de noviembre, en plena recta final de la campaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

El sondeo refleja un importante retroceso del espacio situado a la izquierda del PSOE. Frente Amplio cae hasta el 5,6% de los votos y obtendría entre ocho y nueve diputados, mientras que Podemos se queda en apenas el 0,8% y no lograría representación parlamentaria.

La encuesta también dibuja un escenario complicado para la izquierda: el PSOE recupera terreno y sube hasta el 27,2%, pero el crecimiento socialista coincide con el hundimiento de sus antiguos socios. El sondeo atribuye al PP un 31,9% y entre 130 y 133 diputados, mientras Vox alcanzaría el 19% y entre 64 y 66 escaños. La suma de ambas formaciones se situaría entre 194 y 199 diputados, por encima de la mayoría absoluta.

Para Pardo, el dato más relevante es que Iustitia Europa comienza a hacerse un hueco en las proyecciones electorales y podría aprovechar el desplome de Podemos para conseguir representación en la Cámara Baja. De confirmarse sus cálculos, la formación daría la sorpresa en Madrid y entraría en el Congreso en unas elecciones que podrían dejar a Podemos fuera.

El dirigente ha aprovechado así el sondeo para reivindicar el crecimiento de su proyecto y lanzar un mensaje de optimismo a sus seguidores: «Al presentarnos en Madrid somos el único partido extraparlamentario que entraríamos con fuerza y lo dicen las encuestas nacionales», concluye.