La portavoz de VOX, Pepa Millán, ha hundido al portavoz del PSOE, Patxi López, a cuenta de la vivienda. En el primer segmento del debate entre los portavoces de los ocho principales partidos en contienda en las elecciones del 29 de noviembre, la cordobesa ha acabado con el discurso que avanzaba el socialista.

¿QUÉ PROPONE VOX PARA REBAJAR EL PRECIO DE LA VIVIENDA? 🗣️ @Pepa_Millan explica la propuesta de VOX en materia de vivienda: «Nosotros lo que proponemos es iniciar un proceso de Remigración y quitar los impuestos a la primera vivienda». #DebateA8RTVE https://t.co/A4hOJ1QInU — VOX 🇪🇸 (@vox_es) November 23, 2026

Tras afearle que llevan ocho años en el poder y que el problema de la vivienda ha empeorado durante ese tiempo, incidió en que la gran obra del presidente Pedro Sánchez ha sido «convertir a una inmensa mayoría de españoles en ‘inalquilables’» debido a todas las regulaciones implementadas.

En cuanto a las políticas de los socialistas, Millán incidió en que quien debía estar debatiendo era Montse Mínguez pero que la ‘invitaron a irse’ por su hipocresía al criticar los fondos buitres pero ser pareja de uno: «Aquí tenía que estar la portavoz del PSOE debatiendo con nosotros y no está porque tuvo que dimitir»

LOS BUITRES SON LOS SOCIALISTAS. 🗣️ @Pepa_Millan: «Aquí tenía que estar la portavoz del PSOE debatiendo con nosotros y no está porque tuvo que dimitir». #DebateA8RTVE https://t.co/1dgkQAbdBV — VOX 🇪🇸 (@vox_es) November 23, 2026

HAN GOBERNADO CONTRA LOS ESPAÑOLES. 🗣️ @Pepa_Millan: «Lo único que saben los españoles es que viven para pagar y para pagar sistemáticamente. ¿Es progreso que todo lo que recaude este Gobierno sea para pagar los regadíos de Marruecos o para sus trenes mientras los nuestros descarrilan?». #DebateA8RTVE — VOX 🇪🇸 (@vox_es) November 23, 2026

La de VOX también afeó cómo en estos años lo único que ha aumentado son los impuestos, que ha hecho que los españoles vivan para pagar y para pagar sistemáticamente impuestos. «¿Es progreso que todo lo que recaude este Gobierno sea para pagar los regadíos de Marruecos o para sus trenes mientras los nuestros descarrilan?», se ha preguntado.

HAN GOBERNADO CONTRA LOS ESPAÑOLES. 🗣️ @Pepa_Millan: «Lo único que saben los españoles es que viven para pagar y para pagar sistemáticamente. ¿Es progreso que todo lo que recaude este Gobierno sea para pagar los regadíos de Marruecos o para sus trenes mientras los nuestros descarrilan?». #DebateA8RTVE — VOX 🇪🇸 (@vox_es) November 23, 2026

Minuto de oro

En su cierre, Millán ha hecho énfasis en que la situación que atraviesa España es reversible, luchando junto «porque España merece la pena».