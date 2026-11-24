El debate a ocho de RTVE del lunes 23 de noviembre se convirtió en una auténtica lección de feminismo… pero no la que predicaba la izquierda.

Mientras los hombres de PSOE, ERC, Bildu y Frente Amplio gritaban, interrumpían, golpeaban el atril y tuteaban sin permiso, las dos representantes de la derecha, Pepa Millán (Vox) y Ester Muñoz (PP), mantuvieron la compostura, la contundencia y la elegancia. Y las redes no han tardado en celebrarlo.

La imagen fue clara: cuatro mujeres de la derecha frente a cuatro hombres de la izquierda. Pero el protagonismo se lo llevaron Millán y Muñoz. Una y otra se comieron a los ‘señoros’ progresistas sin levantar la voz más de la cuenta y sin necesidad de gestos teatrales. Ellos, en cambio, ofrecieron el espectáculo de la mala educación que tanto critican cuando viene de otros.

El momento que lo resume todo

Uno de los clips que más se está compartiendo muestra a dos hombres gritando a Pepa Millán mientras uno de ellos pega golpes en el atril. El de Frente Amplio, Emilio Delgado, se permite tutearla. Ella se lo hace notar con frialdad: no le ha dado permiso.

Dos tíos gritando a una mujer mientras uno de ellos pega golpes en el atril. La tutea sin permiso, ella se lo dice y le contesta: “no necesito tu permiso”. La izquierda feminista, niño… — Ranita Imperialista 🇪🇸🇻🇦 (@RImperialista) November 23, 2026

La izquierda que se autoproclama feminista, la que lleva años dando lecciones de “respeto” y “sororidad”, mostró su verdadera cara: machismo de salón cuando la mujer que tienen delante no es de los suyos. Las redes no han perdonado. “La izquierda feminista, niño…”, resume un usuario que ha acumulado miles de me gusta. Otro va más allá: “He visto macarras con mucha más educación que este sujeto”.

Pepa Millán, la que reparte estopa

La portavoz de Vox no dejó títere con cabeza. A Oskar Matute (Bildu) le recordó sin complejos que la “política de vivienda” de su organización consistía hasta hace poco en “volar las casas cuartel de la Guardia Civil”. A Patxi López le sacó los colores con la dimisión de Montse Mínguez y la gestión del Gobierno. Y cuando hablaba de inmigración, infraestructuras o el “progreso” que solo beneficia a Marruecos mientras los trenes españoles descarrilan, las caras de la bancada de izquierdas se convirtieron en meme.

“No la han visto venir a Pepa Millán. Sus caras eran un meme. Cuando acaba con uno, va a por el del otro. Pepa ‘Topuria’ Millán”, escribe un usuario. Rafael Nieto lo resume con la frase que se ha hecho viral: “Vaya escabechina la de Pepa Millán en el #DebateA8RTVE. Yo creo que es la primera vez en mi vida que siento pena por el portavoz proetarra y por Pachi Nadie”.

Yo creo que es la primera vez en mi vida que siento pena por el portavoz proetarra y por Pachi Nadie.

Vaya escabechina la de @Pepa_Millan en el #DebateA8RTVE https://t.co/eUrqC2eMNG — Rafael Nieto (@RafaelNieto46) November 23, 2026

PEPA MILLÁN destroza a los ZURDOS: «La política de vivienda de BILDU consiste en VOLAR las casas CUARTEL de la GUARDIA CIVIL 😳» «Aquí debería estar MONTSE MÍNGUEZ pero tuvo que DIMITIR porque se comprobó que los BUITRES son ustedes 🤣» https://t.co/L5SRYy5Lvj — Oposición al WOKE 🇪🇸 (@eldelaoposicion) November 23, 2026

No la han visto venir a Pepa Millán. Su caras eran un meme.

Pero es que cuando acaba con uno, va a por el del otro y lo mismo.

Tremendo cómo reparte estopa.

Pepa “Topuria” Millán.

¡Solo queda VOX!

💚💚💚 https://t.co/kLXnpBazrH — Amadís de Cabroncillo (@AmadisST) November 24, 2026

🔴🔥 Una mujer de derechas frente a solo hombres de izquierdas Y los tiene bailando.

Se los ha comido a todos por los pies, sin pestañear y sin aspavientos Al tonto del Patxi le tiemblan las piernas 🤣👏👏👏 Brava https://t.co/KySpeLdyn0 — Amura (@AmurasAmura) November 23, 2026

Ester Muñoz: “Vengan de uno en uno, tengo para todos”

La portavoz del PP se erigió en el centro del debate y aguantó el acoso cruzado de Rufián, Delgado y compañía. Cuando los cuatro hombres de izquierdas se le echaron encima, soltó la frase de la noche: “Vengan de uno en uno, que tengo para todos”.

A Gabriel Rufián, que intervenía como si no hubiera apoyado todas las leyes del PSOE durante años, le plantó un zasca memorable: “Ya sé que eres un Braveheart de Temu, cálmate y no me interrumpas”. El republicano, descolocado, acabó soltando que “no tengo ni puñeteras ganas de que usted sea ministra”. La respuesta de las redes no se hizo esperar: la mujer de derechas le había ganado la partida con clase.

Lo más revelador del debate no fueron los datos ni los programas. Fue la actitud. Mientras Millán y Muñoz argumentaban, rebatían y mantenían el tipo, los hombres de la izquierda recurrían al grito, la interrupción constante y el desprecio. Exactamente el comportamiento que ellos mismos denunciarían como “violencia machista” si viniera de un diputado de Vox o del PP.