Contundente y con decisión.

Quedan cuatro días para que los españoles estén llamados a las urnas. Y, aunque las encuestas pronostican que el centro derecha conseguirá desahuciar a Pedro Sánchez, el largo historial de trampas y amaños por parte del socialista hacen estallar las alertas ante un posible fraude.

Santiago Abascal lo tiene claro, así lo manifiesta a Alfonso Rojo en una entrevista mientras recorren a pie las calles de Madrid entre los ciudadanos que le paran para expresarle su cariño y apoyo. El líder de VOX sostiene que ni las encuestas, ni los debates ganados, ni las entrevistas superadas llenan las urnas, y que todo depende de la decisión de los ciudadanos. Por eso pide a todos los españoles que el día de las elecciones se levanten y acudan a votar con determinación.

Una «trampa» en el censo electoral

El líder de Vox afirma que no se están inventando nada. Considera que la ley de nietos era una trampa y que solo se ha conseguido frenar una parte de ella, porque el Tribunal Supremo ha constatado la imposibilidad de depurar el censo debido a la falta de colaboración del Gobierno. Según Abascal, hay españoles inscritos en el censo electoral que no deberían votar.

El dirigente expresa su inquietud por cualquier incidencia en la jornada electoral y hasta el escrutinio general, que se celebra cuatro días después de los comicios. En ese proceso, las juntas electorales recuentan las actas de cada mesa y también el voto CERA.

A su juicio, las palabras de Pedro Sánchez y su «larga tradición de trampas» indican que se prepara el ambiente para cuestionar o alargar el proceso incluso después del recuento. Cita como indicio el acto de desobediencia en los consulados, con la instalación de una urna, por parte del ministro de Exteriores y de Bolaños, para que voten quienes, según el Supremo, no pueden hacerlo.

«¿Qué es lo que sabe Sánchez?»

Abascal considera muy preocupante la entrevista del presidente del Gobierno, en la que anunció que ganará con una mayoría más amplia que la anterior. Se pregunta qué datos maneja Sánchez: los de los ministerios de Exteriores e Interior, los de los consulados o los del voto CERA.

Entiende que los españoles tengan miedo y por eso les anima a una movilización masiva como nunca antes. El 29 de noviembre, insiste, la gente debe ir a los colegios electorales. Abascal sostiene que, del PSOE que añora Alberto Núñez Feijóo, representado por Felipe González, ya no queda nada. Reprocha además que el único socialista al que Feijóo votó en su día no esté dispuesto a una colaboración patriótica para aclarar qué sabe y de qué no quiere hablar.

Tras la experiencia de su entrevista con David Broncano en TVE, que se alargó durante horas y a la que acabaron recortando 40 minutos, Abascal asegura que no volverán a ser tan confiados. Vox no cederá los derechos de intervención de ninguno de sus representantes a una empresa privada ni pública, y asumirá las consecuencias de esa posición, porque, afirma, representa a muchos españoles.

El voto útil y la subida de Vox

Abascal critica que el Partido Popular siga apelando al voto útil, como ya hizo en 2023. Afirma que, en la mayoría de las encuestas, Vox es el único partido que sube con claridad y que esa subida es lo que garantiza la alternativa en España.

Aun así, aclara que no dirá que votar a otros partidos no sea útil, aunque considera que cualquier voto que no contribuya a ese cambio no es útil para España.