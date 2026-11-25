¡Qué esperpento!

Pedro Sánchez ha recurrido este martes 24 de noviembre de 2026 a un recurso insólito en el mitin del PSC en Barcelona: sacar a la actriz Loles León a escena bailando al ritmo de la canción viral “Yo sí te voy a votar, Pedro Sánchez”. La imagen de la veterana intérprete, de rojo intenso y moviéndose por la pasarela roja mientras el público de camisetas rojas coreaba, se ha convertido en el momento más comentado… y más criticado de la jornada.

La entrada no fue discreta. León apareció bailando, saludando y animando a los asistentes en un ambiente de mitin electoral a cinco días de las generales del 29-N. Después subió al atril y soltó un discurso en el que se presentó como una de “las abuelas de los años 70 con las tetas bien puestas todavía”, reivindicó la lucha de su generación (“nos mataban, nos torturaban y nos violaban”) y llamó a no dar “ni un paso atrás” y a movilizar el voto de izquierda.

En redes la reacción ha sido inmediata y demoledora. Vídeos del baile y del discurso se han viralizado en cuestión de minutos y los comentarios no han dejado títere con cabeza:

Sánchez, sin poder recurrir a Zapatero en campaña, tira de la subvencionada sedicente actriz de tercera, Loles León, que entra en el mitin de Barcelona con un show de baile que trata de ser seductor. Dan pena. Son basura intelectual y moral. Bailar sobre las tumba de 400 muertos. https://t.co/vQtNpew3U5 — Roberto Lainez (@RobertoLai74153) November 24, 2026

Qué bochorno de abuela, qué discurso guerracivilista, qué cantidad de mentiras una tras otra y qué insulto a la dignidad moral. Loles León no debe recibir ni un céntimo más de los españoles a los que asocia con violaciones y asesinatos por su voto. https://t.co/3XvWWpgE8E — Miss Bennet (@Miss_Bennet5) November 24, 2026

No me extraña que la hierbas te tirase por el patio — Vicky (@VickyRonaldo7) November 24, 2026

Diosss mis ojossss!!Esto no lo vi venir, la verdad Fletan autobuses, dan bocadillos de panceta gratis y llevan a la abeja reina del Imserso. El papelón de su vida se está marcando. Y alguna si que se habrá arrodillado a saber para que.. 🤣🤣 #loles #psc https://t.co/D8nGTstcwh — Jupolito (@alirivera001) November 24, 2026

El espectáculo resume el tono de la campaña: un show de animación más propio de un programa de televisión que de un acto político serio, con una figura mediática sacada a escena para intentar levantar el ánimo de la militancia. Mientras en el pabellón se aplaudía y se coreaba, fuera de él las críticas se han centrado en el tono “zafio”, el recuerdo de la Guerra Civil y el intento de sacar rédito electoral con una imagen ridícula.

Loles León terminó su intervención pidiendo a las mujeres de su generación “dejar un legado de un país democrático” y a los jóvenes que movilicen a los indecisos. Sánchez y Salvador Illa estuvieron presentes en el acto, que se celebró en la Fira de Barcelona-Montjuïc ante un público mayoritariamente de camisetas rojas.