A tres días de las elecciones del 29 de noviembre se produce el debate a cuatro entre los principales partidos que se presentan a los comicios.

Después de la zurra que propinó Alberto Núñez Feijóo (PP) en el cara a cara con Pedro Sánchez (PSOE), ahora se suman el líder de VOX Santiago Abascal y Ada Colau por el Frente Amplio, el nuevo nombre de Sumar.

MINUTO DE APERTURA

Feijóo fulmina a Sánchez desde el minuto 1, restregándole en la cara la corrupción y la pésima gestión de estos ocho años, marcados por los escándalos de sus hombres de confianza. Además, volvió a preguntarle por la financiación de su campaña de primarias.

«La vivienda va a ser nuestra prioridad la próxima legislatura». Amiga date cuenta… El objetivo es claro: construir un millón de viviendas. https://t.co/accyQhUan8 — Partido Popular (@ppopular) November 26, 2026

Por su parte, Abascal inició con fuerza el debate al recordar la situación que atraviesan Ceuta y El Hierro. Además, tras un reproche de Ada Colau, envió un tremendo zasca a la catalana: «Hay que respetar las reglas», le dijo en referencia a la intervención no permitida durante la primera intervención de los candidatos.

SANTIAGO ABASCAL repartiendo estopa a dos manos (a COLAU y SÁNCHEZ) por lo de la VIOLENCIA MACHISTA: «La izquierda ha liberado violadores, ha multiplicado las violaciones por tres y Sánchez viajaba en el Peugeot con una banda de guarros» https://t.co/khNzB1ubfE — Oposición al WOKE 🇪🇸 (@eldelaoposicion) November 26, 2026

VIVIENDA

El popular ha descolocado a Sánchez al afearle su falta de gestión en materia de vivienda. Recordó que, de cara a las elecciones de 2013, el socialista había prometido que esta sería la «Legislatura de la vivienda». «Amiga, date cuenta», le ha soltado el gallego. Además, afeó el uso torticero del caso de la fallecida Maricarmen para utilizarlo como excusa para convocar elecciones: «Si quiere darle un nombre de mujer a sus políticas, mejor use el de Jésica o el de Andrea, que las conoce».

Primer ZASCA de FEIJÓO al trilero PEDRO SÁNCHEZ: «Usted ha convocado elecciones para parar los sumarios judiciales que le están investigando» #DebateA4RTVE https://t.co/bE9yJHU6pr — Oposición al WOKE 🇪🇸 (@eldelaoposicion) November 26, 2026

La cosa no le gustó al marido de Begoña, que tiró de la violencia de género para desviar el tema.

Abascal se mostró todavía más desafiante cuando, tras los señalamientos de Colau y Sánchez por no sumarse a la condena del asesinato de una mujer, respondió: «No voy a hablar de lo que me ordenen Sánchez y la señora Colau». El líder de VOX siguió atizando al líder del PSOE por usar a la catalana para el «trabajo sucio».

«Ahora hágase el ofendidito si quiere», le espetó cuando mostró su impostada indignación.

SANTIAGO ABASCAL le hace un ZASCA brutal a PEDRO SÁNCHEZ 🤣: «El gran BUITRE que hay en España esta justo a mi izquierda» #DebateA4RTVE https://t.co/xTzzgM4scR — Oposición al WOKE 🇪🇸 (@eldelaoposicion) November 26, 2026

ECONOMÍA Y FISCALIDAD

Abascal desmonta el relato de éxito económico de Sánchez y sus terminales mediáticas, resaltando que esos buenos resultados corresponden a cifras macroeconómicas que no permean a los españoles y que, en estos ocho años, solo se han beneficiado los más ricos.

También criticó las políticas aplicadas de forma ideológica, como el cierre de las centrales nucleares, y propuso reducir a la mitad la financiación pública de los partidos.

🔴 @Santi_ABASCAL deja KO a Pedro Sánchez: «Este gobierno se ha convertido en un enemigo de los trabajadores. A los poderosos es a los que les ha ido bien con Sánchez». #AbascalDebate https://t.co/dwHMmWhLy3 — VOX 🇪🇸 (@vox_es) November 26, 2026

Mientras tanto, Feijóo afeó que el marido de Begoña sacara pecho del nombramiento de Hernández de Cos como relevo de Lagarde al frente del BCE, recordando cómo lo criticaba cuando era gobernador del Banco de España y los datos del organismo desmontaban su relato.

🔴 Brutal zasca de Feijóo a Pedro Sánchez: «Su ministra dijo que lo que debería de hacer era pegarme cuatro bofetadas. Yo me voy a echar a un lado, no vaya a ser que se le ocurra. Y además me ha llamado energúmeno. ¿Esa es su buena educación?» #ElDebate26 #DebateA4RTVE https://t.co/I1niCLXzN6 — Emilio Montilla (@EmilioMontilla_) November 26, 2026

El popular citó una batería de datos «aterrizados» que reflejan el aumento del coste de la vida desde que gobierna Sánchez, como el incremento del precio de la pizza favorita del socialista. Además, cuando Colau entró a intentar provocarle, le dio dos zascas tremendos: el primero, recordando cómo han subido el SMI por decreto ley; después, les afeó que manejen a los sindicatos.

Otro bofetón llegó cuando le dijo que, más que un presidente, parece un tertuliano por su falta de asunción de responsabilidades ante la situación actual.

“Gestión del agua de Suchitoto con enfoque de género: tres millones de euros”. “Parece una broma de las que hace Broncano con ustedes en La Revuelta, pero gastamos 4.600 millones al año en cosas así”. Abascal acaba de destruir la AECID en el #DebateA4RTVE https://t.co/yulbVy58YQ — Unai Cano (@unaicano10) November 26, 2026

POLÍTICAS SOCIALES Y SERVICIOS PÚBLICOS

Feijóo atizó duramente a Sánchez y a Colau por no tocar las tragedias de Adamuz y de Urda: «Al menos pidan perdón». Cuando el marido de Begoña afirmó que empatizaba con las víctimas, el popular afeó que se pusiera a bailar solo 48 horas después de la colisión en Toledo.

-Se congelaron las pensiones y los salarios públicos de los funcionarios. -Sí, señor Sánchez. Con su voto. Pedro Sánchez el amnésico. #FeijóoGana #SánchezMiente #SánchezNoResponde #ELDEBATE26 https://t.co/oHPjJ1WG7g — Partido Popular (@ppopular) November 26, 2026

Otro bofetón de Abascal fue cuando criticó a Sánchez y a Colau por sus intervenciones coordinadas para atacar tanto a Feijóo como a él: «Les ha debido llevar mucho tiempo». Los dejó sin respuesta.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA

Tras escuchar a Sánchez sacar pecho y volver a afirmar que el suyo es el Gobierno más limpio de la historia, Feijóo explotó y advirtió al líder del PSOE de que iban a auditar todas las cuentas: «Tenga cuidado usted, señor Sánchez. Vamos a hacer una auditoría de arriba abajo. Y también tiene que tener cuidado el señor Zapatero».

«¿Le va a pedir usted al señor Zapatero que devuelva la comisión que cobró por el rescate de Plus Ultra?».

Las preguntas que Sánchez no es capaz de responder 👇🏼 #FeijóoGana #SánchezMiente #SánchezNoResponde #ELDEBATE26 https://t.co/0nT8S7IdTX — Partido Popular (@ppopular) November 26, 2026

Por su parte, Abascal cargó duramente contra el marido de Begoña e hizo hincapié en las consecuencias de esa corrupción: «La corrupción de Sánchez ha matado gente: en Adamuz, Urda, la DANA, el apagón».

«Han destruido la red ferroviaria, que era la joya de la corona para los españoles. Y ahora la joya de la corona está en la sede cuyo secretario general es Sánchez; son las joyas de José Luis Rodríguez Joyero, su mentor». ¡BRAVO, @Santi_ABASCAL! 👏👏👏👏 https://t.co/nTnlHULTQL — VOX 🇪🇸 (@vox_es) November 26, 2026

Migración y política exterior

Feijóo inició su intervención quitándole la iniciativa a Sánchez y afirmando que, a diferencia de él, que hablaría de Trump, Milei y Netanyahu, iba a hablar de España. Y lo primero que hizo fue reivindicar la españolidad de Ceuta: «Ceuta no se vende, se defiende». También denunció la delicada situación que atraviesa El Hierro: «¿Usted sabe cuántas personas han llegado en estas semanas?».

El popular también criticó la actitud de la izquierda, que nunca hace referencia a las personas que mueren al pagar a las mafias que mueven a los inmigrantes ilegales. Además, lanzó una pregunta sobre el Mundial que organizarán España, Marruecos y Portugal.

Abascal cargó contra Sánchez, incidiendo en que sus políticas han tenido un efecto llamada, y lo hizo responsable político de los más de 100 muertos durante el asalto en Ceuta.