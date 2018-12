El terrorista islámico que ha matado a 4 a tiros en Estrasburgo tenía granadas en casa

Armado con un fusil de asalto, al filo de las 20 horas de este martes 11 de diciembre de 2018, ha abierto fuego cerca de un popular mercadillo navideño de la ciudad de Estrasburgo, en el área de Grand’Rue, que cada año atrae a miles de turistas (Dondald Trump asegura que "dentro de 30 días" acabará con el Estado Islámico).

Se trata de Cherif Chekatt, nacido el 4 de febrero de 1989 e hijo de Abdelkrim y Rouag Raoudja (EEUU toma venganza y abate a un líder del Estado Islámico implicado en la decapitación de un estadounidense).

Fichado por la policía por delitos comunes, tiene una "ficha S" policial, que identifica a las personas radicalizadas que suponen un riesgo para la seguridad del Estado. Al parecer, los gendarmes fueron a su casa el mismo día por la mañana para detenerle, pero no se encontraba allí. En el registro en su domicilio se encontraron cuatro granadas.

Su acción le ha costado la vida al menos cuatro personas y otras 12 han resultado heridas.

Tanto las autoridades locales como las nacionales han instado a los habitantes a permanecer en casa o en lugares protegidos. El supuesto autor de los disparos, se ha atrincherado en un edificio cerca del lugar en el que ha perpetrado el ataque, a la hora de redactar estas líneas.

La prensa francesa insiste en que son cuatro los muertos, pero el balance oficial sigue hablando de dos muertos y doce heridos.

La invetigación se sigue por "asesinato, tentativa de asesinato en relación con una empresa terrorista y asociación de malhechores terroristas criminales", según la Agencia France Presse, y ha sido confiada a la subdirección terrorista de la policía judicial, la dirección interregional de la policía judicial de Estrasburgo y la dirección general de seguridad interior (DGSI), la inteligencia doméstica francesa.



Los militares, durante la persecución para darle caza, le han herido. El hombre se desplaza a pie y va a armado.

