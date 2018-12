El último rastro de Laura, la profesora desaparecida en Hueva, es una señal del móvil a 9 km de su casa

Original de la provincia de Zamora, la joven de 26 años llevaba poco más de una semana trabajando como profesora sustituta en un instituto de El Campillo antes de desaparecer.

En su frenética búsqueda está volcada la Guardia Civil colaboran 200 personas. (Hallan un cuerpo que podría pertenecer a la hija desaparecida de un multimillonario británic)

La busqueda de Laura Luelmo en los alrededores de El Campillo (Huelva) terminó ayer sin éxito.

Este domingo, a las nueve de la mañana, se reanudan las tareas para dar con el paradero de la mujer de 26 años.

Se había instalado recientemente en dicha localidad onubense para trabajar como profesora en un instituto de Nerva, a 8,5 kilómetros de su nueva residencia (Encuentran a la adolescente desaparecida tras ser maltratada por unos hombres en un video en Facebook).



Este sábado, alrededor de 200 personas, entre agentes y voluntarios, peinaron los alrededores de El Campillo. La batida se terminó a las 18 horas. No se encontró rastro alguno de la joven maestra.

Fuentes oficiales de la Guardia Civil explican que a las personas que hoy se han personado como voluntarias se les ha exigido acudir en un vehículo motorizado.

El rastro de Laura Luelmo se perdió a nueve kilómetros al norte de El Campillo, en mitad del campo, donde las antenas repetidoras de telefonía detectaron por última vez la señal de su móvil, según recoge Andros Lozano en El Español.

La Benemérita no descarta ninguna hipótesis, señaló el coronel jefe de la Comandancia de Huelva, Ezequiel Romero.

Laura Luelmo Hernández se instaló en una casa de alquiler en El Campillo (Huelva) el martes 4 de diciembre de 2018.

Ese día comenzó su primera jornada de trabajo como profesora sustituta en un instituto de Nerva.

Allí empezó a dar clases de Plástica. Pero este pasado miércoles, nueve días después de mudarse a tierras onubenses, desapareció misteriosamente tras salir a correr a primera hora de la tarde.

Miércoles 12 de diciembre. 16 horas. Laura y su pareja, que no se ha mudado a Huelva, hablan por teléfono mediante mensaje.

Ella le cuenta que va a salir a correr por los alrededores de El Campillo, una localidad del interior de la provincia. Tras colgar, Laura sale a la calle y comienza a practicar deporte.

Lleva ropa y calzado deportivo. Se lleva consigo su móvil, las llaves de la casa en la que vive y un pequeño monedero.

"No queremos descartar ninguna hipótesis. Todo es posible. Hasta que no encontremos a Laura no vamos a parar".