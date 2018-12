Los animalistas se vuelven locos: exigen la cabeza de un policía por matar en defensa propia a un perro que le atacó en la calle

La escena tuvo que ser surrealista. Dos centenares de personas convocadas por el Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (PACMA) se concentraron frente al Ayuntamiento de Barcelona exigiendo explicaciones al equipo de gobierno de Ada Colau después de que un agente de la Guardia Urbana abatiera de un disparo a una perra en el barrio de Sants.

¿En favor de mayor seguridad para el agente? ¿En favor de exigir medidas para que los perroflautas que campan a sus anchas en Barcelona tengan a sus perros con bozal? No, en favor de los 'derechos' del perro. La salud del agente les importa una higa.

Da mucho rubor ver a la progresía pedir explicaciones por la muerte de un perro que atacó a un policía al no estar atado ni llevar bozal. Cuidado con el pellejo de corderito del PACMA tras el que se esconde la bestia que afila sus colmillos.

EL PERRO ATACÓ AL AGENTE

Según los agentes de la policía municipal una patrulla divisó a una perra sin atar y exigieron a su propietario, un joven que se gana la vida vendiendo las pulseras que el mismo teje en la calle, que según la ordenanza municipal el animal debería estar atado.

Según el cuerpo policial, el joven se encaró a los agentes, se negó a atar a su perra (que respondía al nombre de Sota) y fue entonces cuando le exigieron identificarse. Ante la situación de estrés la perra atacó a uno de los urbanos mordiéndole en una mano.

El animal soltó la extremidad del agente y el propietario no puede calmar a su perra. En ese momento el can intentó volver a atacar al policía y este desenfundó y disparó en la cabeza a la perra. Cuando el dueño del animal vio a su mascota agonizando, cogió su monopatín y se lanzó contra el urbano golpeándole la cabeza y rompiéndole un diente. Fue necesaria la presencia de varios agentes para retener y arrestar al dueño del animal por atentado a la autoridad.

La alcaldesa Ada Colau ha lamentado en su cuenta de twitter la muerte del animal pero, a la vez, ha pedido "prudencia antes de hacer juicios". La edil ha asegurado que el agente actuó en defensa propia.

Barcelona estima els animals i no volem que tornin a passar fets com aquest. Per això, quan conclogui la investigació, revisarem els protocols d’intervenció amb animals per buscar marge de millora