El hallazgo de sangre en la casa del asesino hace sospechar que Laura sufrió un terrible cautiverio

Se desmorona por momentos su versión de que la metió en el maletero de su coche nada más tenderla una trampa en un callejón sin salida, y que la dejo aún con vida en una zona de matorrales del paraje de Las Mimbreras, a unos cuatro kilómetros de El Campillo. (El asesino de Laura pudo tenerla secuestrada varios días antes de darle un golpe mortal en la cabeza).

Los investigadores han encontrado muchos restos de sangre en una de las dos habitaciones de la casa del miserable Bernardo Montoya que podrían corresponder a su víctima, la joven profesora Laura Luelmo, por lo que se sospecha que pudo estar cautiva y malherida en dicho lugar un día o más. (Bernardo Montoya: "Intenté violar a Laura, pero no pude y la abandoné inconsciente, pero viva").

Se trata de unos restos biológicos que el agresor no pudo hacer desaparecer a pesar de haber fregado la vivienda para borrar cualquier pista.

El hallazgo demostraría que Montoya, un hombre de 50 años que en octubre salió de la cárcel, llevó a su casa a la víctima.

El confeso asesino ha contado a la Guardia Civil que secuestró, intentó violar, sin conseguirlo, y mató a la joven profesora zamorana, pero la autopsia ha confirmado que sí hubo agresión sexual.

Tras dos horas de interrogatorio en la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, el detenido confesó a los investigadores que la joven le preguntó por un supermercado, la engañó y la mandó a un callejón sin salida, donde la agarró, golpeó y dejó inconsciente.

Posteriormente, según su relato, metió a Laura en el maletero del coche y la trasladó hasta el lugar donde fue localizada. Allí la desnudó e intentó violar, pero no lo consiguió:

"Me preguntó por un supermercado y la mandé a un callejón sin salida. Me monté en el coche y llegué antes que ella. La agarré y le golpeé su cabeza contra la puerta del coche. Le até las manos a la espalda y la envolví en una manta. La desnudé de cintura para abajo y traté de violarla, pero aunque estaba inconsciente no lo conseguí".