Las malas pulgas de Ada Colau por este nuevo vídeo de la perra 'Sota' abatida a tiros por un guardia urbano

La defensora de los manteros y otras 'especies' que siembran el caos y el desconcierto en Barcelona, ya no sabe qué hacer para ponerle el bozal a tantas personas que la están poniendo a caer de un burro por la muerte de 'Sota'. (Los animalistas se vuelven locos: exigen la cabeza de un policía por matar en defensa propia a un perro que le atacó en la calle).

Tras las multitudinarias protestas de los enfurecidos animalistas, Ada Colau está ahora que trina y con un cabreo de mucho cuidado tras el anuncio de la Fundación Nacional A Salvo, que ha ha decidido interponer una denuncia penal y que puede provocar que acabe declarando ante un juez.

La perra de un indigente que vende en la calle, el día 18 de diciembre de 1018 en plenas calles barcelonesas, abatida de un tiro en la cabeza por un agente de la Guardia Urbana, puede ponerle en una situación muy difícil, y no solo de cara a su imagen, aunque confía en que salga a la luz el vídeo con toda la secuencia del suceso, esto es, el ataque previo de can al agente y la agresión del joven, y no solo la parte sesgada que se ha hecho circular.

Por ello, la responsable del citado cuerpo policial lanza desesperada un llamamiento en su cuenta de Facebook:

La alcaldesa dirige su mensaje a "toda la buena gente que me interpela consternada por la muerte de Sota" y tras calificar el hecho de "horrible", asegura que "vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para esclarecer qué ocurrió en una investigación que sigue abierta".

Para ello pide a

"quienes hayan presenciado in situ lo ocurrido deben ponerse en contacto con el Ayuntamiento, a través del mail atencio_ciutadana@bcn.cat o si lo prefieren interponer denuncia directamente en el juzgado".

El vídeo que abre estas líneas complica, si cabe, mas las cosas para la mentada. En el mismo, aparece la perra de raza labrador jugando plácidamente con un bebé en plena calle, sin que parezca que sea un perro potencialmente peligroso como sostuvieron en su día los protagonistas del suceso.

La versión oficial de la Policía aseguró tras los hechos que un perro con "apariencia de potencialmente peligroso" atacó y mordió en el brazo a un policía local cuando se dirigió a identificar a su dueño y al verse en peligro se vio obligado a utilizar su arma reglamentaria.

Otras versiones insisten en que la perra les ladró cuando vio que media docena de agentes inmovilizaban a su dueño y uno de ellos desenfundó su arma y le disparó a quemarropa un tiro en la cabeza.

Los internautas han difundido un vídeo que se ha hecho viral en el que se ve a la perra agonizando en el suelo, moviendo la cola y mirando a su dueño los últimos segundos de su vida.