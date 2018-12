Cacería 'indepe' contra el mosso de "la República no existe": Torra quiere arruinarle la vida

El consejero de Interior del Govern catalán que preside el golpista Quim Torra, Miquel Buch, en una entrevista en El món a RAC1, ha anunciado que su departamento tomará medidas cuenta el mosso d'esquadra que le soltó sin anestesia la cruda verdad a un guardia forestal que se manifestaba este 21-D ("¿Qué república ni qué 'collons'? La república no existe, idiota": la respuesta de un mosso a un CDR)..

"Un mosso no debería llamar idiota a un manifestante. No debería ser normal. Se debe investigar y actuar".

En cuanto a la agresión al periodista Cake Minuesa, Buch ha dicho que "es un caso puntual", pero ha tartado de taparse el culo diciendo que "si pone una denuncia, se actuará y se investigará".

"Los Mossos tienen una enorme presión. Mucho más de lo normal. Primero, por el proceso que vivimos. También, por la voluntad de algunos partidos que pretenden politizar la policía de Cataluña, que ha demostrado sobradamente que es una policía democrática y no política".

Pero pese al intento de sanción del Govern catalán, los independentistas no han podido evitar que se convierta en todo un símbolo para quienes están hartos de la situación catalana y la deriva del independentismo (El mosso que dejó en bolas con una soberbia frase a Sánchez y a Torra: "La república no existe, idiota").

El mosso se ha convertido en todo un héroe en internet y su diálogo se ha hecho absolutamente viral. "¿Tú no eres funcionario como yo? Pues no defiendas a estos hijos de puta", le dijo un agente de los mossos un miembro de los CDR que decía ser agente forestal. "Yo defiendo la República", le contestaba éste... a lo que el mosso le siguió con una frase que ya se ha hecho legendaria: "Qué república ni qué cojones... La República no existe, idiota". (El mosso que dejó en bolas con una soberbia frase a Sánchez y a Torra: "La república no existe, idiota").

Fue la frase del año, para muchos, sobre el conflicto catalán y en Internet ha dado para mucho. Hay gente para quien este mosso se ha convertido en su héroe anti separatista. Para otros, un agente sincero que ha dicho una verdad demasiado graciosa como para tomársela en serio... ¿Será un fan de Star Wars, donde el 'maligno' Imperio lucha contra la revolucionaria República?

Incluso -para desgracia de los Carles Puigdemont, Quim Torra y compañía- se han comenzado a vender objetos (tazas, camisetas, llaveros) con esa frase que pese a resultar obvia se ha convertido en icónica... y es que la República no existe, idiota.