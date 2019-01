El desgarrador mensaje de la otra víctima de 'El Chicle': "Este malnacido no lo pagará con esta justicia de mierda"

El mensaje es desgarrador y deja ver hasta qué extremo la joven aún no ha podido recuperarse del shock que supuso verse con más de medio cuerpo dentro del maletero de un siniestro Alfa Romeo gris, el coche que el desalmado y monstruoso José Enrique Abuín, 'El Chicle', usó para perpetrar un 25 de diciembre de 2017 otro crimen sexual como el que hizo en 2016 con Diana Quer.

ABC publica el testimonio de 'María', nombre ficticio de esa víctima que volvió a nacer un día de Navidad.

Pasadas las diez y media de la noche del 25 de diciembre de 2017, cuando hacía más de dieciséis meses de la desaparición de la joven madrileña en A Pobra do Caramiñal, el depredador buscaba una nueva víctima para saciar su sed de mal. Lo había intentado sin éxito un día antes, Nochebuena, con un grupo de tres jóvenes -al menos una de ellas menor de edad-, pero fracasó. El día de Navidad rondaba las calles desiertas del municipio coruñés de Boiro cuando vio caminar sola a María, una chica mayor que Diana Quer pero con algún parecido físico. Abuín la abordó y trató de introducirla en el Alfa Romeo gris de su esposa.

Esto es lo que la chica que pudo esquivar una muerte segura ha ido expresando en redes sociales:

Los recuerdos conviven con nosotros día a día, con el tiempo se hacen más llevaderos, pero jamás podrás olvidarlos. Ojalá pudiéramos ser como un ordenador o un móvil, que podríamos borrar la información cuando quisiéramos, pero somos personas y por más que queramos no podemos borrar nuestros recuerdos. Poco a poco me estoy recuperando porque esto no va a poder conmigo y voy a luchar a por todas.

Solo espero que ese malnacido que me jodió la vida lo pague, aunque sabiendo la mierda de justicia que tenemos en España no va a ser así. En las malas es donde ves a la gente y esta vez he visto a más gente a mi lado de lo que podría esperar. Gracias.