La pregunta a bocajarro de la viuda de Gregorio Ordóñez que deja herido de muerte a Pedro Sánchez

Su columna de opinión en el 'Diario Vasco' de este miércoles 23 de enero de 2019 no deja títere con cabeza, y coincide con la puesta en libertad del exjefe de ETA, Mikel Antza, y con un nuevo aniversario del asesinato del exconcejal guipuzcuano Gregorio Ordóñez, asesinado vilmente por la banda terrorista ese mismo día del año 1995. (La hostia de Consuelo Ordóñez a Arnaldo Otegi por dárselas de santurrón y comulgar con ETA).

La viuda de este último, Ana Iríbar, se pregunta ¿qué vendrá después?, tras conocer que el etarra de marras regresará libre a su San Sebastián natal, tras haber cumplido su pena en Francia y no recaer sobre él petición alguna en España.

Su misiva, que hunde Sánchez y a Mendía, no tiene desperdicio:

Nos agrupamos todos frente a Consuelo y el padre Larrinaga que bendice y oficia el responso. Entonamos un padrenuestro. Pronostican lluvia las agencias, pero no cae una sola gota. Consuelo entonces toma la palabra con la misma valentía que lo hiciera su hermano. Le cuenta cómo es pasearse por San Sebastián después de la reciente disolución de ETA.

Pienso mientras la escucho que San Sebastián es una ciudad bien diferente de la que vio Gregorio por última vez un 23 de enero, cuando un pistolero de ETA disparó contra su nuca. Es un reguero incesante de turistas. En sus calles, entre comercios y museos -más activos que nunca-, se han abierto nuevos hoteles, más bares y restaurantes, ¡si cabe!

Me llama la atención que la nueva peluquería de mi barrio sea de un árabe, que la droguería lo sea de un chino; cruzarme en mi portal con asiáticos y ver a mujeres de origen latino acompañar en su paseo a la gente mayor. El técnico que repara la lavadora de mi casa es un rumano simpatiquísimo que me saluda con un efusivo 'Egun on!'. Si Gregorio se asomase hoy al Ayuntamiento, su mirada sería de preocupación y probablemente, de tristeza.

El PP mantiene tres de los cinco concejales que tanto esfuerzo y sacrificio le costara a Gregorio conseguir. Y sí, el alcalde de su ciudad vuelve a ser nacionalista, como lo fuera Ramón Labayen, con quien Gregorio se estrenó como concejal. Le habrán contado que ETA ya se ha disuelto, pero contemplaría atónito que son seis los concejales de EH Bildu los que ocupan sus escaños.