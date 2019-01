El estremecedor grito en la casa de los padres de Julen tras conocer el fatal desenlace: "¡No, otra vez no!"

Como titulaba el gran Gabriel García Márquez uno de sus libros más populares, lo de Julen era la 'Crónica de una muerte anunciada'. El problema es que han sido 13 días de angustia, de sinvivir, de esperanzas que esta madrugada del 26 de enero de 2019, a la 1:25 horas, quedaban definitivamente rotas.

Un funesto 13 de enero de 2019, en una finca de Totalán (Málaga), caía por un pozo para la extracción de agua el pequeño Julen. Casi 110 metros de caída libre, aunque al final la estrechez de sus paredes hizo que se quedase atrapado en torno a los 70 metros.

Ocho mineros y efectivos de los Tedax de Guardia Civil han sido los encargados de acometer esta complicada fase final excavando a mano una pasarela horizontal que les ha llevado hasta el pequeño. A esas 1:25 horas de la madrugada de este 26 de enero de 2019 se producía el hallazgo del cuerpo del pequeño de dos años

El padre de Julen, José Roselló, una vez conocida la trágica noticia tuvo que ser atendido esta madrugada por un ataque de ansiedad y se han escuchado gritos de "otra vez no, otra vez no" en la vivienda en la que estaban los padres del menor. Y es que Julen es el segundo hijo que pierde la pareja. En 2017 ya perdieron a otro hijo de tres años.

Los ocho mineros, convertidos en héroes, han tardado más de 36 horas en recorrer los cuatro metros que separaban el túnel paralelo al pozo del punto exacto en el que cayó el niño el 13 de enero de 2019. En esta fase final de "total precisión" han ido apuntalando la roca a mano con una carga de más de 15 kilos y lo han hecho en condiciones extremas, de rodillas y tumbados. Han cavado el terreno cada pocos centímetros para evitar derrumbes, ayudados de cuatro microvoladuras efectuadas por especialistas en espeolología para desmoronar la dura roca y acceder al punto debajo del tapón en el que han localizado al niño, del que se habían hallado restos de pelo en el pozo que confirmaban su ADN.

Se ha realizado un trabajo que en condiciones normales duraría meses en escasas dos semanas. Decenas de máquinas, perforadoras y excavadoras han removido cerca de 85.000 metros cúbicos de tierra para allanar y reducir en cerro y construir el túnel paralelo al pozo en el que estaba Julen y desde ahí acceder al angosto punto donde estaba el niño.En algunos tramos la roca con la que se han topado los efectivos ha sido cuarcita, una de las mas duras, con una resistencia de 7, en una escala de 10.

MUESTRAS DE SOLIDARIDAD

Las redes se han convertido en un auténtico caudal de condolencias y muestras de solidaridad a la familia. Políticos, artistas, actores y celebridades han querido estar con la familia en estos duros momentos.

Tras días de angustia no ha podido ser y la esperanza ha dado pie al drama por perder al pequeño Julen en Totalán. Un fuerte abrazo a sus padres, José y Vicky, en este momento de indescriptible dolor y ánimo a los equipos de rescate que han dado lo mejor de sí mismos.

Descansa en Paz pequeño Julen. Me uno a la oración por su alma y al abrazo emocionado de toda España a sus padres y rescatadores en esta noche de dolor inimaginable.

Hasta siempre Julen corazón, no sabes cuanta luz has derramado sobre las almas de tod@s. Un abrazo emocionado a la familia y a los equipos de rescate gracias por no desfallecer nunca. 🙏 #DEPJulen