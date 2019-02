Sandra, la chavala que asesinó a su novio a cuchilladas tras pincharle las ruedas del coche, ardía de celos

El caso ha dado un giro que pocos esperaban. José Eloy y Sandra convivían, desde hace semanas, en los apartamentos Don Pepe, en Es Codolar, en el municipio de San José (Ibiza). Allí pasaban el día y la noche (La mujer quema el coche de su novio, con él tipo dentro, en represalia tras ser agredida).

Llevaban un tiempo saliendo. Nadie sabe precisar exactamente cuánto. Tampoco qué relación tenían. Eso sí, eran más que amigos. Dormían juntos y hacían vida de pareja. Pero tenían problemas. ¿El principal? Los celos.

Tanto es así que ella, esta semana, decidió tirarlo todo por la borda. Discutió con él, le rajó las ruedas de su coche y lo apuñaló en el pecho.

Se escondió y se dio a la fuga, pero horas después fue detenida y acusada de homicidio, según recoge David Palomo en El Español.

Algunos vecinos los escucharon discutir este martes por la mañana. José Eloy, a sus 31 años, había tenido una relación anterior. De hecho, su exnovia, Noemí, hacia tiempo que no hablaba con él ni con su familia. Pero, en los últimos días, le habría comunicado que estaba embarazada y que iba a ser padre en marzo. Y José Eloy, al enterarse de la noticia, habría decidido cortar con Sandra, su actual pareja, de apenas 18 años.

José Eloy le comunicó a Sandra este mismo martes, nada más levantarse, que su relación había acabado, que no podía ir a más. Al fin y al cabo, él tenía 31 años y ella tan sólo 18. Él iba a tener un hijo y ella era todavía muy joven. Tenían que decirse adiós. Eso es lo que pensaba él. Pero Sandra no estaba de acuerdo. Ese fue el origen de una discusión. Después, vino todo lo demás...

Sandra le cogió el móvil, según fuentes de la investigación, y le amenazó con quitarse la vida y con rajarle las ruedas de su coche, un Volkswagen Polo azul.

De hecho, lo hizo. Salió de la vivienda y rajó con el cuchillo tres ruedas. José, entonces, intentó que parara. Trató de convencerla de que no hiciera nada más. Pero ella, lejos de evitar el fatal desenlace, se abalanzó sobre él y lo apuñaló. Después, se escondió en un pinar. Unas horas después, fue detenida.

Los vecinos llamaron al Servicio de Emergencias Balear para avisar de una agresión por arma blanca. Allí se presentaron los servicios sanitarios, la Policía Local y la Guardia Civil. Cuando llegaron, José Eloy estaba tumbado en el suelo al lado del coche, sangrando y sin poder decir o explicar nada de lo que había ocurrido. A su lado, no había nadie más, aunque los vecinos habían alertado sobre lo ocurrido. Sandra, después de apuñalar a su pareja, huyó.

Los servicios sanitarios atendieron a José en el lugar del crimen, pero no pudieron hacer nada por su vida. Intentaron reanimarlo después de que sufriera varias paradas cardiorespiratorias. Lo trasladaron al hospital. Ingresó poco antes de las 13:30 horas. Pero no pudieron hacer nada por su vida. Mientras, la Policía y la Guardia Civil intentaron encontrar a Sandra. La detuvieron y la trasladaron a los calabozos de Can Sifre.

José Eloy llevaba apenas unos meses viviendo en esa casa de los apartamentos de Don Pepe, a donde se habría trasladado, según reconocen los vecinos, después de acabar su relación con Noemí. Sandra llevaba apenas unas semanas instalada allí. Durante ese tiempo, todo había funcionado. Ambos pasaban mucho tiempo juntos. Disfrutaban, en definitiva, de su relación. Pero ella no soportó que él lo fuera a dejar y lo apuñaló.