El grito desconsolado del padre de Julen: "Me maldigo"

Pocas cosas se puede imaginar uno más horribles que perder un hijo; pero el caso de Julen supera todos los límites del desconsuelo paternal. (Estas son las cuatro versiones detrás de la caída de Julen al pozo de Totalán)

Las imágenes de los padres de Julen, José Roselló y Victoria García, han sido más que contundentes.

Ya sea en el tanatorio, donde el cuerpo del niño que cayó a un pozo el pasado 13 de enero fue trasladado el pasado sábado o en el momento de despedirlo en el cementerio, la devastación de sus rostros era evidente. (Los jueces denuncian al socialista director de la Guardia Civil por revelar un secreto de Julen)

No había declaraciones pero el padre de Julen decidió finalmente hablar con los medios y lo hizo para agradecer.

El padre de Julen concedió una entrevista al Diario Sur en la que aseguró que cierra los ojos y solo ve lo mismo, el pozo.

«Y me maldigo -continúa-, maldigo ese día. En qué mala hora fui yo allí... Ya no volveré a ir al campo. Ni me comeré más un plato de paella».