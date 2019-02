El vídeo de la Policía que enseña cómo los musulmanes falsifican el DNI para hacerse pasar por españoles

El Puerto de Ceuta es un verdadero territorio sin ley donde campan a sus anchas todo tipo de inmigrantes ilegales de origen Magrebí, ya sean Menas o no. Los barcos siguen saliendo repletos de residentes que buscan pasar el puente en la península. Las navieras cuelgan el no hay billetes y a las fugas de los ceutíes se suma el camuflaje perfecto que suponen estas travesías para los inmigrantes. La Policía no da abasto.

OJO COMPAÑEROS.

Pillado esta mañana en el puerto de Ceuta. pic.twitter.com/mc1Vioi4tV — Alfredo Perdiguero M. 🇪🇸 (@PerdigueroSIPEp) 14 de febrero de 2019

El agente de la Policía Nacional Alfredo Perdiguero.n, ha colgado este jueves 14 de febrwro de 2019 un vídeo se puede ver cómo una mujer musulmana, con una simple pegatina sobre un DNI robado a otra persona, se hace pasar por española para entrar así en territorio nacional.

La fémina, procedente de Marruecos, no duda en usar una foto con un velo islámico para tapar la foto de la propietaria original.

"OJO COMPAÑEROS. Pillado esta mañana en el puerto de Ceuta", informa el agente.

Además, informa que "ya es el segundo" vídeo de las mismas características que pone. "El otro era de un hombre. Hay que estar ojo avizor con estas cosas".



