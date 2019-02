Así baila Pedro Sánchez sin vergüenza el 'Bella ciao' moviendo las caderas para bajarse aún más la nota

Al más puro estilo Iceta, -que se encontraba entre el público aplaudiendo como un loco-, celebró el presidente del Gobierno Pedro Sánchez este sábado 23 de febrero de 2019 el acto de clausura de la Convención del Partido Socialista Europeo en Madrid. ('La vida padre' que se ha pegado en La Moncloa durante 8 meses, la mujer de Pedro Sánchez).

Al ritmo del 'Salta' de Tequila' y al de 'Bella Ciao', himno de la resistencia italiana contra el fascismo de Benito Mussolini y las tropas nazis durante la Segunda Guerra Mundial, dio algo más que la nota dando pie al cachondeo en las redes sociales de la mano del candidato socialista a la presidencia de la Comisión Europea, Frans Timmermans.

We've got a manifesto. We've got a Comon Candidate. Now mobilise. WIN. THIS. ELECTION. #ItsTime @TimmermansEU pic.twitter.com/wwhldaBLvS